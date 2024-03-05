Гречотто с грибами: как обычную гречку приготовить нереально вкусно

Названное по аналогии с ризотто, блюдом из риса, гречотто получается не менее вкусным. Для тех, кто не любит гречку, в этом рецепте ее вкус станет настоящим открытием.

Related video

Если у вас есть немного гречки, пармезана и сливок, приготовьте гречотто. Это удивительное блюдо – альтернатива ризотто, которое делается практически так же. При таком способе приготовления обычная и слегка поднадоевшая крупа приобретает совершенно другой вкус. Рецептом гречотто с грибами поделились в кулинарном блоге "Душевные рецепты".

Гречотто с грибами

Ингридиенты

шампиньоны – 10 шт;

чеснок – 2 зубчика;

лук – 1/2 шт;

гречка – 1 стакан;

пармезан – 50 гр;

сливочное масло – 1 ст. л;

оливковое масло – 1 ст. л;

сливки 33% – 200 мл;

петрушка;

бульон – 2 стакана;

мука – 1 ст. л;

соль/специи.

Способ приготовления:

Чеснок почистить, мелко порезать. Шампиньоны порезать слайсами, лук – мелкими кубиками. Все три ингредиента обжарить на сливочном и оливковом масле почти до готовности.

Затем туда же добавить гречку, соль, перец, воду или бульон и веточку тимьяна и тушить, мешая, пока не испарится вся вода.

Убрать тимьян, залить в сковороду к гречке и грибам сливки, немного потушить, затем добавить пармезан и петрушку, перемешать и подержать на огне еще минуты три.

Перед подачей посыпать гречотто тертым пармезаном и зеленью.

Читайте также:

Оригинальные вареники с гречкой и кислой капустой: секреты закарпатской кухни

Гречка по-купечески с фаршем: рецепт сытного и полезного блюда для ужина

Как ее готовить и почему она так популярна? Самое интересное о гречке