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Еда

Гречотто с грибами: как обычную гречку приготовить нереально вкусно

Гречотто с грибами
Фото: kulinarnyi_extaz/instagram | Гречотто с грибами

Названное по аналогии с ризотто, блюдом из риса, гречотто получается не менее вкусным. Для тех, кто не любит гречку, в этом рецепте ее вкус станет настоящим открытием.

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Если у вас есть немного гречки, пармезана и сливок, приготовьте гречотто. Это удивительное блюдо – альтернатива ризотто, которое делается практически так же. При таком способе приготовления обычная и слегка поднадоевшая крупа приобретает совершенно другой вкус. Рецептом гречотто с грибами поделились в кулинарном блоге "Душевные рецепты".

Гречотто с грибами

Ингридиенты

  • шампиньоны – 10 шт;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • лук – 1/2 шт;
  • гречка – 1 стакан;
  • пармезан – 50 гр;
  • сливочное масло – 1 ст. л;
  • оливковое масло – 1 ст. л;
  • сливки 33% – 200 мл;
  • петрушка;
  • бульон – 2 стакана;
  • мука – 1 ст. л;
  • соль/специи.

Способ приготовления:

Чеснок почистить, мелко порезать. Шампиньоны порезать слайсами, лук – мелкими кубиками. Все три ингредиента обжарить на сливочном и оливковом масле почти до готовности.

Затем туда же добавить гречку, соль, перец, воду или бульон и веточку тимьяна и тушить, мешая, пока не испарится вся вода.

Убрать тимьян, залить в сковороду к гречке и грибам сливки, немного потушить, затем добавить пармезан и петрушку, перемешать и подержать на огне еще минуты три.

Перед подачей посыпать гречотто тертым пармезаном и зеленью.

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