Гречотто з грибами: як звичайну гречку приготувати нереально смачно
Назване за аналогією з різотто, стравою з рису, гречотто виходить не менш смачним. Для тих, хто не любить гречку, у цьому рецепті її смак стане справжнім відкриттям.
Якщо у вас є трохи гречки, пармезану та вершків, приготуйте гречотто. Ця дивовижна страва — альтернатива ризото, яке робиться практично так само. За такого способу приготування звичайна крупа, що злегка набридла, набуває зовсім іншого смаку. Рецептом гречотто з грибами поділилися в кулінарному блозі "Душевні рецепти".
Гречотто з грибами
Інгредієнти
- печериці — 10 шт;
- часник — 2 зубчики;
- цибуля — 1/2 шт;
- гречка — 1 склянка;
- пармезан — 50 г;
- вершкове масло — 1 ст. л;
- оливкова олія — 1 ст. л;
- вершки 33% — 200 мл;
- петрушка;
- бульйон — 2 склянки;
- борошно — 1 ст. л;
- сіль/спеції.
Спосіб приготування:
Часник почистити, дрібно порізати. Печериці порізати слайсами, цибулю — дрібними кубиками. Усі три інгредієнти обсмажити на вершковому та оливковій олії майже до готовності.
Потім туди ж додати гречку, сіль, перець, воду або бульйон і гілочку чебрецю і тушкувати, помішуючи, поки не випарується вся вода.
Прибрати чебрець, залити в пательню до гречки і грибів вершки, трохи протушкувати, потім додати пармезан і петрушку, перемішати і потримати на вогні ще хвилини три.
Перед подачею посипати гречотто тертим пармезаном і зеленню.
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