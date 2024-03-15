Зразы с грибами из фарша: как приготовить вкусное блюдо на ужин
Такие зразы называют "а-ля Нельсон". Но история умалчивает, почему их назвали в честь британского адмирала.
Зразы из фарша с грибами а-ля Нельсон готовят уже более 150 лет. Один из первых рецептов зраз а-ля Нельсон принадлежит виленчанке Винценте Завадской, которая опубликовала его в 1858 году. И это весьма популярное блюдо в Польше и странах Балтии. Они готовятся с вкусным соусом и они отлично подходят к ужину. Рецептом поделились на сайте 700 vilnius.
Зразы а-ля Нельсон
Ингредиенты:
Для зраз:
- 1 кг фарша (700 г говядины + 300 г свинины);
- 2 яйца;
- 4-7 сушеных грибов;
- 1 луковица;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 120 г сала или ветчины куском;
- 1 ст. л. панировочных сухарей;
- 1-2 ст. л. грибного отвара;
- мука для панировки.
Для подливы:
- 20 г сливочного масла;
- 1 ст. л. муки;
- 2-2,5 стакана грибного бульона;
- 2-3 ст. л. сметаны;
- соль, сахар, уксус.
Приготовить фарш, как на котлеты добавьте яйца. Возьмите сушеные грибы, залейте водой и отварите, пока бульон не станет темным. Нарежьте лук и поджарьте на сковороде. Грибы мелко нарежьте и положите в сковороду.
Отварите сало, или ветчину в небольшом количестве воды до мягкости и мелко нарежьте и добавьте к грибам. Обжаривайте смесь еще около минуты.
Добавьте сухари. Все пропарьте, добавив 1-2 ст. л. грибного отвара. Перемешайте и остудите.
Сформируйте зразы, обваляйте в муке и жарьте на горячей сковороде с двух сторон в сливочном масле до готовности.
Приготовить подливку. В сливочном масле обжарьте муку и добавьте грибной бульон, сметану, немного соли и уксуса по вкусу, можно добавить сахар. Прогрейте.
Залейте зразы подливкой и поставьте в духовку. Готовьте при 180°С около 10 минут.
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