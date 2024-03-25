Как приготовить мясо вкусно: простой рецепт нежной говядины в духовке
Аромат запеченного по этому рецепту мяса — впечатляет. И приготовить так мясо можно очень просто.
Если любите мясо, то попробуйте приготовить его по этому рецепту. Вам понадобится очень мало ингредиентов: мясо и приправы. И немного времени. Идеально, если кусок мяса, который вы будете готовить, имеет мраморность (немножко внутримышечного жира). Рецептом поделились на сайте Shuba.Life.
Как приготовить говядину вкусно:
- Достаньте мясо из морозилки или холодильника и подождите, пока оно не станет комнатной температуры.
- Запекайте мясо в разогретой до 200°С духовке, а затем уменьшите температуру до 170°С, чтобы сверху появилась корочка, а внутри мякоть осталась нежной и сочной.
Запеченная говядина
Ингредиенты:
- говядина — 1 кг;
- два лавровых листа;
- одна луковица;
- смесь специй для мяса;
- соль и перец черный молотый.
Кусок говяжьей мякоти помойте, обсушите, натрите солью, перцем и специями. И оставьте мариноваться на полчаса.
Разогрейте духовку до 200°С. Мясо положите в противень, смазанный жиром, добавьте лук, лавровый лист, отправьте в духовку и запекайте примерно 1 час.
Периодически поливайте мясо жиром и соком, который образуется в процессе запекания. Температуру в духовке уменьшите до 170°С.
Когда пройдет полчаса, положите к мясу почищенный и нарезанный картофель, чтобы гарнир готовился вместе с мясом.
Когда на мясе появится корочка, переверните кусок и запекайте до румяности.
Готовое мясо переложите на блюдо, накройте фольгой и дайте ему отдохнуть 20 минут. Нарезайте на тонкие кусочки и подавайте с картофелем или другим гарниром.
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