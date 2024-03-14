Шампиньоны, тушенные в сметане: вкусное блюдо без хлопот

Грибы можно подавать как отдельное блюдо, так и с гарнирами. Вкуснее всего они с картофельным пюре.

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Тушеные шампиньоны в сметане – блюдо, которое поможет разнообразить повседневное меню. Готовятся они просто, а их насыщенный вкус никого не оставит равнодушными. Рекомендуем приготовить такие грибы по рецепту из блога "Кулинария".

Шампиньоны, тушенные в сметане

Ингредиенты:

шампиньоны – 250 гр;

лук – 0,5 шт;

сметана – 100 гр;

мука – 1 ч. л;

масло подсолнечное – 30 мл;

чеснок – 1 зубчик;

соль, перец.

Способ приготовления:

Грибы нарезать большими кусочками. Лук почистить, нарезать кубиками. В сковороде разогреть растительное масло, выложить лук и грибы, обжарить на сильном огне пять минут.

Посыпать все мукой, солью и перцем, обжарить еще в течение минуты. Затем добавить сметану.

Перемешать, довести соус до кипения и убавить огонь. Тушить около пяти минут под крышкой.

Чеснок измельчить и добавить к грибам. Перемешать.

При подаче можно посыпать зеленью. Подавать можно как отдельное блюдо, так и с гарниром.

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