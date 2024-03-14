Печериці, тушковані в сметані: смачна страва без клопоту

Гриби можна подавати як окрему страву, так і з гарнірами. Найсмачніші вони з картопляним пюре.

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Тушковані печериці в сметані — страва, яка допоможе урізноманітнити повсякденне меню. Готуються вони просто, а їхній насичений смак нікого не залишить байдужими. Рекомендуємо приготувати такі гриби за рецептом із блогу "Кулінарія".

Печериці, тушковані в сметані

Інгредієнти:

печериці — 250 г;

цибуля — 0,5 шт;

сметана — 100 г;

борошно — 1 ч. л;

олія соняшникова — 30 мл;

часник — 1 зубчик;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Гриби нарізати великими шматочками. Цибулю почистити, нарізати кубиками. У сковорідці розігріти олію, викласти цибулю і гриби, обсмажити на сильному вогні п'ять хвилин.

Посипати все борошном, сіллю та перцем, обсмажити ще протягом хвилини. Потім додати сметану.

Перемішати, довести соус до кипіння і зменшити вогонь. Тушкувати близько п'яти хвилин під кришкою.

Часник подрібнити і додати до грибів. Перемішати.

Під час подачі можна посипати зеленню. Подавати можна як окрему страву, так і з гарніром.

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