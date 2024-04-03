Быстрый и сочный салат: как приготовить вкусный гарнир к мясу

Весной вы наверняка часто едите мясо поджаренное на гриле. И к нему идеально подойдет этот салатик.

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Такой легкий и быстрый салат очень просто готовить. И он идеально подходит к мясу приготовленному на гриле. Ингредиенты в нем самые простые. Рецептом поделились на сайте Vse Smachno.

Если у вас нет салата "Айсберг", можете взять другой салат, или пекинскую капусту. Но салат подходит идеально, потому что он очень хрустящий и сочный.

Салат к грилю

Ингредиенты:

салат "Айсберг" — ½ головки;

помидоры — 2 шт;

кукуруза консервированная — ½ банки;

майонез — 2 ст. л;

прованские травы;

соль.

По классическому рецепту это все ингредиенты. Но можно добавить авокадо. Порежьте салат и помидоры. Добавьте консервированную кукурузу. Посыпьте специями и солью. Заправьте майонезом и перемешайте.

Салат из свеклы

Также можно приготовить салат из свеклы. Который чем-то напоминает винегрет.

Ингредиенты:

красная свекла — 750 г;

маринованные огурцы — 300 г;

горошек — 300 г;

плавленый сырок — 200 г;

чеснок — 8-10 зубчика;

майонез — 5-6 ст. л;

соль — по своему вкусу.

Красную свеклу нужно отварить, или запечь в духовке. Дайте ей остыть и порежьте небольшими кубиками. Нарежьте маринованные огурцы кубиками, как и плавленые сырки. Смешайте все порезанные ингредиенты, добавьте горошек, посолите и тщательно перемешайте.

Чеснок выжмите в майонез, размешайте и заправьте им салат из свеклы.

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