Быстрый и сочный салат: как приготовить вкусный гарнир к мясу
Весной вы наверняка часто едите мясо поджаренное на гриле. И к нему идеально подойдет этот салатик.
Такой легкий и быстрый салат очень просто готовить. И он идеально подходит к мясу приготовленному на гриле. Ингредиенты в нем самые простые. Рецептом поделились на сайте Vse Smachno.
Если у вас нет салата "Айсберг", можете взять другой салат, или пекинскую капусту. Но салат подходит идеально, потому что он очень хрустящий и сочный.
Салат к грилю
Ингредиенты:
- салат "Айсберг" — ½ головки;
- помидоры — 2 шт;
- кукуруза консервированная — ½ банки;
- майонез — 2 ст. л;
- прованские травы;
- соль.
По классическому рецепту это все ингредиенты. Но можно добавить авокадо. Порежьте салат и помидоры. Добавьте консервированную кукурузу. Посыпьте специями и солью. Заправьте майонезом и перемешайте.
Салат из свеклы
Также можно приготовить салат из свеклы. Который чем-то напоминает винегрет.
Ингредиенты:
- красная свекла — 750 г;
- маринованные огурцы — 300 г;
- горошек — 300 г;
- плавленый сырок — 200 г;
- чеснок — 8-10 зубчика;
- майонез — 5-6 ст. л;
- соль — по своему вкусу.
Красную свеклу нужно отварить, или запечь в духовке. Дайте ей остыть и порежьте небольшими кубиками. Нарежьте маринованные огурцы кубиками, как и плавленые сырки. Смешайте все порезанные ингредиенты, добавьте горошек, посолите и тщательно перемешайте.
Чеснок выжмите в майонез, размешайте и заправьте им салат из свеклы.
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