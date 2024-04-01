Как деруны, но из лука: как приготовить вкусное блюдо
Похожее блюдо готовят в Индии и называют его "Бхаджи". Но этот рецепт адаптирован к украинским продуктам.
Оригинальный индийский рецепт луковых дерунов, или котлет, несколько иной. Но этот адаптирован к украинским ингредиентам и специям. Приготовленные котлеты из лука получились очень вкусными. Рецептом поделились на сайте Vse Smachno.
Специи и их количество подбирайте себе по вкусу. Но впервые лучше готовить по рецепту.
Котлеты из лука
Ингредиенты:
- три луковицы;
- три яйца;
- 1 картофелина;
- мука — от ¼ до 1 стакана;
- карри нежный — 1 ч. л.;
- куркума — 1 ч. л;
- соль — по вкусу;
- укроп сушеный — 1 ч. л;
- подсолнечное масло для обжаривания.
Овощи необходимо помыть и почистить. Далее их или натрите на крупной терке, или же измельчите в блендере.
К измельченным картофелю и луку добавьте куриные яйца, а также все специи. Тщательно все перемешайте.
Теперь нужно добавить муку. Добавляйте понемногу и смотрите, хватает ли ее. Консистенция должна быть как на драники.
Разогрейте сковородку, налейте масло и выкладывайте котлеты из лука ложкой. Жарьте до готовности.
Такие котлеты можно готовить и в Пост. Они будут отличной альтернативой традиционным мясным котлетам.
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