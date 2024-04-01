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Еда

Как деруны, но из лука: как приготовить вкусное блюдо

Котлеты из лука, постные котлеты, луковые котлеты, луковые котлеты
Фото: cook_julija_simonchuk/instagram | Котлеты из лука

Похожее блюдо готовят в Индии и называют его "Бхаджи". Но этот рецепт адаптирован к украинским продуктам.

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Оригинальный индийский рецепт луковых дерунов, или котлет, несколько иной. Но этот адаптирован к украинским ингредиентам и специям. Приготовленные котлеты из лука получились очень вкусными. Рецептом поделились на сайте Vse Smachno.

Специи и их количество подбирайте себе по вкусу. Но впервые лучше готовить по рецепту.

Котлеты из лука

Ингредиенты:

  • три луковицы;
  • три яйца;
  • 1 картофелина;
  • мука — от ¼ до 1 стакана;
  • карри нежный — 1 ч. л.;
  • куркума — 1 ч. л;
  • соль — по вкусу;
  • укроп сушеный — 1 ч. л;
  • подсолнечное масло для обжаривания.

Овощи необходимо помыть и почистить. Далее их или натрите на крупной терке, или же измельчите в блендере.

К измельченным картофелю и луку добавьте куриные яйца, а также все специи. Тщательно все перемешайте.

Теперь нужно добавить муку. Добавляйте понемногу и смотрите, хватает ли ее. Консистенция должна быть как на драники.

Разогрейте сковородку, налейте масло и выкладывайте котлеты из лука ложкой. Жарьте до готовности.

Такие котлеты можно готовить и в Пост. Они будут отличной альтернативой традиционным мясным котлетам.

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