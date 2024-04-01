Як деруни, але з цибулі: як приготувати смачну страву

Схожу страву готують у Індії та називають її "Бхаджі". Але цей рецепт адаптований до українських продуктів.

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Оригінальний індійський рецепт цибулиних дерунів, або котлет, дещо інакший. Але цей адаптований до українських інгредієнтів та спецій. Приготовані котлети з цибулі вийшли дуже смачними. Рецептом поділились на сайті Vse Smachno.

Спеції та їх кількість підбирайте собі до смаку. Але вперше краще готувати за рецептом.

Котлети з цибулі

Інгредієнти:

три цибулини;

три яйця;

1 картоплина;

борошно – від ¼ до 1 склянки;

карі ніжний – 1 ч. л.;

куркума – 1 ч. л.;

сіль – до смаку;

кріп сушений – 1 ч. л.;

соняшникова олія для обсмажування.

Овочі необхідно помити та почистити. Далі їх або натріть на великій тертці, або ж подрібніть у бленд ері.

До подрібнених картоплі та цибулі додайте курячі яйця, а також всі спеції. Ретельно все перемішайте.

Тепер потрібно додати борошно. Додавайте потроху і дивіться, чи вистачає. Консистенція має бути як на деруни.

Розігрійте сковорідку, налийте олію та викладайте котлети з цибулі ложкою. Смажте до готовності.

Такі котлети можна готувати й у Піст. Вони будуть чудовою альтернативою традиційним м’ясним котлетам.

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