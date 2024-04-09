Запеканка с курицей и овощами: как приготовить вкусный ужин

Благодаря брокколи, запеканка имеют нежную и мягкую консистенцию.

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Запеканка с курицей и овощами – очень нежное и вкусное блюдо, которое отлично подходит для всей семьи. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Душевные рецепты". Рекомендуем взять его на вооружение и порадовать своих близких.

Запеканка с курицей и овощами

Ингредиенты:

филе куриной грудки – 200 гр;

брокколи – 250 гр;

перец – 1 шт;

сыр – 100 гр;

специи.

Для заливки:

сметана – 3 ст. л;

яйцо – 2 шт;

соль/перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Для заливки смешиваем все ингредиенты.

Куриное филе нарезать на небольшие кусочки, добавить соль, специи по вкусу. Обжарить мясо на сильном огне до полуготовности.

Брокколи отварить в кипящей воде примерно три минуты. По желанию в запеканку можно добавлять и сырую брокколи.

В форму для запекания выложить курицу, брокколи, нарезанный на кубики перец, влить заливку, посыпать натертым сыром.

Отправить форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25-30 градусов.

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