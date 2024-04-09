Запіканка з куркою та овочами: як приготувати смачну вечерю
Завдяки броколі, запіканка має ніжну та м'яку консистенцію.
Запіканка з куркою та овочами — дуже ніжна і смачна страва, яка чудово підходить для всієї родини. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти". Рекомендуємо взяти його на озброєння і порадувати своїх близьких.
Запіканка з куркою та овочами
Інгредієнти:
- філе курки — 200 г;
- броколі — 250 г;
- перець — 1 шт;
- сир — 100 г;
- спеції.
Для заливки:
- сметана — 3 ст. л;
- яйце — 2 шт;
- сіль/перець — за смаком.
Спосіб приготування:
Для заливки змішуємо всі інгредієнти.
Куряче філе нарізати на невеликі шматочки, додати сіль, спеції за смаком. Обсмажити м'ясо на сильному вогні до напівготовності.
Броколі відварити в киплячій воді приблизно три хвилини. За бажанням у запіканку можна додавати й сиру броколі.
У форму для запікання викласти курку, броколі, нарізаний на кубики перець, влити заливку, посипати натертим сиром.
Відправити форму в духовку, розігріту до 180 градусів, на 25-30 градусів.
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