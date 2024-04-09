Запіканка з куркою та овочами: як приготувати смачну вечерю

Завдяки броколі, запіканка має ніжну та м'яку консистенцію.

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Запіканка з куркою та овочами — дуже ніжна і смачна страва, яка чудово підходить для всієї родини. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти". Рекомендуємо взяти його на озброєння і порадувати своїх близьких.

Запіканка з куркою та овочами

Інгредієнти:

філе курки — 200 г;

броколі — 250 г;

перець — 1 шт;

сир — 100 г;

спеції.

Для заливки:

сметана — 3 ст. л;

яйце — 2 шт;

сіль/перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Для заливки змішуємо всі інгредієнти.

Куряче філе нарізати на невеликі шматочки, додати сіль, спеції за смаком. Обсмажити м'ясо на сильному вогні до напівготовності.

Броколі відварити в киплячій воді приблизно три хвилини. За бажанням у запіканку можна додавати й сиру броколі.

У форму для запікання викласти курку, броколі, нарізаний на кубики перець, влити заливку, посипати натертим сиром.

Відправити форму в духовку, розігріту до 180 градусів, на 25-30 градусів.

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