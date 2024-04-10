Грибные котлеты: рецепт вкусного постного блюда
Гарниром к таким котлетам может стать любая крупа или картофельное пюре.
Пока продолжается Великий пост, самое время готовить постные блюда. Рекомендуем приготовить к обеду или ужину грибные котлеты. Вкусное и сытное блюдо утолит голод и разнообразит меню. Как их сделать, рассказали в блоге "Кулинарные рецепты".
Грибные котлеты
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 гр;
- лук – 1 шт;
- растительное масло – 2 ст. л;
- соль – ½ ч. л;
- чеснок – 2 зубчика;
- панировочные сухари – 70 гр + 30 гр на панировку;
- растительное масло для жарки – 3 ст. л.
Способ приготовления:
Шампиньоны помыть, порезать каждый на четыре части. Луковицу очистить и нарезать средними кубиками. Два зубчика чеснока измельчить.
Сковороду разогреть с двумя столовыми ложками растительного масла, выложить на него грибы и жарить на среднем огне 4-5 минут. Добавить в грибы лук и жарить вместе еще 3-4 минуты.
Посолить грибы с луком и дать смеси немного остыть. Переложить смесь в блендер и перебить до консистенции однородного фарша. Добавить в фарш 70 граммов панировочных сухарей и измельченный чеснок. Перемешать смесь и дать ей постоять 15 минут.
Сформировать котлеты, обвалять их со всех сторон в панировочных сухарях.
Пожарить котлеты на разогретой сковороде на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны. Они будут готовы, когда образуется хорошая корочка.
Подавать котлеты можно с любым гарниром.
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