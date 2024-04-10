Грибні котлети: рецепт смачної пісної страви

Гарніром до таких котлет може стати будь-яка крупа або картопляне пюре.

Related video

Поки триває Великий піст, саме час готувати пісні страви. Рекомендуємо приготувати до обіду або вечері грибні котлети. Смачна та ситна страва вгамує голод і урізноманітнить меню. Як їх зробити, розповіли в блозі "Кулінарні рецепти".

Грибні котлети

Інгредієнти:

печериці — 500 г;

цибуля — 1 шт;

рослинна олія — 2 ст. л;

сіль — ½ ч. л;

часник — 2 зубчики;

панірувальні сухарі — 70 г + 30 г на панірування;

рослинна олія для смаження — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Печериці помити, порізати кожну на чотири частини. Цибулину очистити й нарізати середніми кубиками. Два зубчики часнику подрібнити.

Сковорідку розігріти з двома столовими ложками рослинної олії, викласти на неї гриби і смажити на середньому вогні 4-5 хвилин. Додати до грибів цибулю і смажити разом ще 3-4 хвилини.

Посолити гриби з цибулею і дати суміші трохи охолонути. Перекласти суміш у блендер і перебити до консистенції однорідного фаршу. Додати у фарш 70 грамів панірувальних сухарів і подрібнений часник. Перемішати суміш і дати їй постояти 15 хвилин.

Сформувати котлети, обваляти їх з усіх боків у панірувальних сухарях.

Посмажити котлети на розігрітій сковороді на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку. Вони будуть готові, коли утвориться гарна скоринка.

Подавати котлети можна з будь-яким гарніром.

Читайте також:

Котлети в духовці: покроковий рецепт смачної страви

Вдало виходять з першого разу: картопляно-рисові котлети для пісного меню

Котлети з броколі: рецепт ситної страви до будь-якого гарніру