Котлети з броколі: рецепт ситної страви до будь-якого гарніру

Як гарнір до котлет можна подавати булгур, рис, картопляне пюре.

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Броколі — продукт багатьма дуже недооцінений. Особливо чомусь його не люблять діти, і батькам доводиться чимало постаратися, щоб мотивувати своє чадо з'їсти хоч шматочок цього неймовірно корисного овоча. Пропонуємо вам рецепт від кулінарної блогерки Поліни, яка пропонує приготувати апетитні котлети з броколі з курячим м'ясом. Вони виходять неймовірно смачні та сподобаються всім.

Котлети з броколі

Інгредієнти:

курячий фарш — 500 г;

яйця — 1 шт;

броколі — 300 г;

цибуля — 1 шт;

сіль, сухий часник.

Спосіб приготування:

До фаршу додати яйце, подрібнену в чаші блендера броколі та цибулю. Якщо немає блендера, то дрібно нарізати суцвіття броколі та цибулю. Посолити, додати спеції та добре перемішати до однорідності.

Вологими руками сформувати невеликі котлети і перекласти на застелене пергаментом деко.

Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 25-30 хвилин.

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