Хрустящая куриная кожица: простой секрет и немного терпения

После того, как курица побыла в рассоле нужное время, не поддавайтесь желанию смыть с нее соль — это сведет на нет все усилия убрать влагу.

Related video

Вы еще не поняли секрет этого хрустящего великолепия? Оказывается все, что нужно, — это соль и немного терпения, чтобы приготовить вкусную хрустящую куриную кожуру дома.

Начнем с соли

Если вы хотите хрустящую корочку, следует прежде всего убрать влагу. Самый простой способ добиться этого — "засолить" курицу. Нанесите толстый слой соли на кожу курицы, а затем оставьте соль на время — она творит чудеса. Соль вытягивает влагу из кожи, одновременно обеспечивая влагу глубоко внутри.

Соль подойдет любая. Понадобится около 1 ч. л. крупной соли примерно на 0,5 кг курицы. Если вы предпочитаете мелкую соль, используйте вдвое меньше по объему.

Курицу лучше солить минимум за час, если это лишь кусочки. Если же курица целая, то в идеале нужно 24 часа. Чтобы достигнуть лучшего результата, посыпьте курицу солью, а затем вотрите ее во все складочки. Затем поместите курицу кожей вверх и поставьте в холодильник. Честно говоря, несколько неожиданная рекомендация от известного кулинара, автора книги "Мясник на блоке" Мэтта Мура, который советует оставить холодильник приоткрытым.

Однако холодильник — это сухая среда, которая также поможет избавиться от влаги на кожице. Держите птицу на нижней полке холодильника, на некотором расстоянии между ней и другими продуктами. Обязательно очистите поверхности полок после извлечения птицы и перед повторной загрузкой холодильника.

После того, как курица побыла в рассоле нужное время, пришло время ее приготовить. Не поддавайтесь желанию смыть соль — это сведет на нет все усилия убрать влагу. Вместо этого сразу же поставьте курицу на огонь. Мур рекомендует обжаривать куриную кожуру на сковороде, чтобы получить очень хрустящую куриную кожуру.

Нагрейте масло в большой сковороде, положите курицу кожей вниз и готовьте на среднем или сильном огне до золотистого и хрустящего состояния, затем переверните и готовьте, пока внутренняя температура не достигнет около 100 градусов, если вы готовите кусочки, и около 230-240 градусов — если готовите целую птицу в духовке. Дайте курице постоять без крышки пять минут, прежде чем наслаждаться хрустящей куриной кожицей, о которой мечтали.

Важно

Как запечь курицу, чтобы получилось вкусно: секреты приготовления

Читайте также:

Курица, запеченная с лимоном и чесноком: рецепт блюда на выходные

Курица с лимоном и горчицей, запеченная в духовке: просто и невероятно вкусно

Курица в сливочном масле Мург Махани: рецепт индийской кухни