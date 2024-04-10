Хрустка куряча шкірка: простий секрет і трохи терпіння

Після того, як курка побула в розсолі потрібний час, не піддавайтеся бажанню змити з неї сіль — це зведе нанівець усі зусилля прибрати вологу.

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Ви ще не зрозуміли секрет цієї хрусткої розкоші? Виявляється, все, що потрібно, — це сіль і трохи терпіння, щоб приготувати смачну хрустку курячу шкірку вдома.

Почнемо з солі

Якщо ви хочете хрустку скоринку, слід насамперед прибрати вологу. Найпростіший спосіб домогтися цього — "засолити" курку. Нанесіть товстий шар солі на шкіру курки, а потім залиште сіль на деякий час — вона творить дива. Сіль витягує вологу зі шкіри, одночасно забезпечуючи вологу глибоко всередині.

Сіль підійде будь-яка. Знадобиться близько 1 ч. л. крупної солі приблизно на 0,5 кг курки. Якщо ви віддаєте перевагу дрібній солі, використовуйте вдвічі менше за обсягом.

Курку краще солити мінімум за годину, якщо це лише шматочки. Якщо ж курка ціла, то в ідеалі потрібно 24 години. Щоб досягти кращого результату, посипте курку сіллю, а потім втирайте її в усі складочки. Потім помістіть курку шкірою догори і поставте в холодильник. Чесно кажучи, дещо несподівана рекомендація від відомого кулінара, автора книжки "М'ясник на блоці" Метта Мура, який радить залишити холодильник прочиненим.

Холодильник — це сухе середовище, яке також допоможе позбутися вологи на шкірці. Тримайте птицю на нижній полиці холодильника, на деякій відстані між нею та іншими продуктами. Обов'язково очистіть поверхні полиць після виймання птиці та перед повторним завантаженням холодильника.

Після того, як курка побула в розсолі потрібний час, настав час її приготувати. Не піддавайтеся бажанню змити сіль — це зведе нанівець усі зусилля прибрати вологу. Замість цього відразу ж поставте курку на вогонь. Мур рекомендує обсмажувати курячу шкірку на сковороді, щоб отримати дуже хрустку курячу шкірку.

Нагрійте олію у великій пательні, покладіть курку шкірою донизу та готуйте на середньому або сильному вогні до золотистого і хрусткого стану, потім переверніть і готуйте, поки внутрішня температура не сягне приблизно 100 градусів, якщо ви готуєте шматочки, і приблизно 230-240 градусів — якщо готуєте цілого птаха в духовці. Дайте курці постояти без кришки п'ять хвилин, перш ніж насолоджуватися хрусткою курячою шкіркою, про яку мріяли.

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