Декор для паски: глазурь без яиц и глазурь из фруктово-ягодного желе (фото)

Консистенция глазури зависит от объема сахарной пудры, которую вы добавите к смеси.

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Каждая хозяйка хочет, чтобы ее паски не только нравились по вкусу, но и радовали глаз. Предлагаем вам два вида глазури, которую готовить быстро и просто, а научила нас этому хозяйка аккаунта в Facebook "Рецепти Даріко".

Глазурь из желе

Фруктовые нотки делают эту глазурь ароматной и вкусной. Ее можно готовить разной плотности, регулируя количество сахарной пудры — это не сложно.

Ингредиенты:

пачка желе;

кипяток — 100 мл;

сахарная пудра: 100 г — если хотите иметь суфле, 230–250 г — если глазурь должна быть плотной.

Залейте пачку желе, например, малинового, кипятком, размешивайте до полного растворения желе, дайте немного остыть — 3–4 минуты.

Перелейте массу в узкую посуду, добавьте сахарную пудру по желанию и взбейте 5 минут в узкой емкости на самой большой мощности миксера. Кстати, если добавить 300 г сахарной пудры, то глазурь станет твердой уже через пару минут.

Глазурь начнет белеть, однако все равно сохранит цвет того желе, которое вы использовали. Готовой глазурью украсьте куличи.

Фото: Facebook Фото: Facebook

Глазурь без яиц

Эта глазурь более классическая, но тоже делается совсем просто.

Ингредиенты:

вода — 200 мл;

желатин быстрорастворимый — 5 г;

сахар — 160 г;

вода — 30 мл;

щепотка лимонной кислоты.

Желатин залейте 200 мл холодной воды, перемешайте и отставьте в сторону.

Сахар и 30 мл холодной воды соедините и добавьте щепотку лимонной кислоты. Поставьте на огонь и немного уварите на маленьком огне, чтобы сахар растворился. Доведите до кипения — этого достаточно.

Горячий сироп перелейте в миску, где будете взбивать всю смесь + набухший желатин. Начинайте взбивать — сначала на маленькой скорости и доведите до самой большой. В общем взбивайте примерно 5 минут. Масса побелеет, загустеет — на ней можно четко увидеть следы от взбивания миксером, как круги по воде.

Если глазурь готова, она будет тянуться как лента. Будьте внимательны, потому что такая глазурь достаточно быстро застывает, поэтому сразу лучше верх кулича смазать ею. Приведенных пропорций хватит на 3–4 пасочки среднего размера.

Украсьте куличи — сначала глазурь будет липкой, похожей скорее на зефир, но при проветривании (не накрывайте куличи ничем!) она хорошо застынет и не будет крошиться при разрезе.

Фото: Facebook Фото: Facebook

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