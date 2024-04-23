Декор для паски: глазур без яєць і глазур з фруктово-ягідного желе (видео)

Консистенція глазурі залежить від обсягу цукрової пудри, яку ви додасте до суміші.

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Кожна господиня прагне, аби її паски не тільки подобалися за смаком, а й милували око. Пропонуємо вам два види глазурі, які готувати швидко і просто, а навчила нас цьому господиня з акаунта у Facebook "Рецепти Даріко".

Глазур з желе

Фруктові нотки роблять цю глазур ароматною і смачною. Її можна готувати різної щільності, регулюючи кількість цукрової пудри — це не складно.

Інгредієнти:

пачка желе;

окроп — 100 мл;

цукрова пудра: 100 г — якщо хочете мати суфле, 230–250 г — якщо глазур має бути щільною.

Залийте пачку желе, наприклад? малинового, окропом, розмішуйте до повного розчинення желе, дайте трохи охолонути — 3–4 хвилини.

Перелийте масу у вузький посуд, додайте цукрову пудру за бажанням і збивайте 5 хвилин у вузькій ємності на найбільшій потужності міксера. До речі, якщо додати 300 г цукрової пудри, то глазур стане твердою вже за пару хвилин.

Глазур почне біліти, проте все одно збереже колір того желе, яке ви використали. Готовою глазур’ю прикрасьте паски.

Глазур без яєць

Ця глазур більш класична, але теж робиться зовсім просто.

Інгредієнти:

вода — 200 мл;

желатин швидкорозчинний — 5 г;

цукор — 160 г;

вода — 30 мл;

дрібка лимонної кислоти.

Желатин залийте 200 мл холодної води, перемішайте і відставте у бік.

Цукор і 30 мл холодної води з’єднайте і додайте дрібку лимонної кислоти. Поставте на вогонь і трохи уваріть на маленькому вогні, щоб цукор розчинився. Доведіть до кипіння — цього достатньо.

Гарячий сироп перелийте в миску, де будете збивати всю суміш + набухлий желатин. Починайте збивати — спочатку на маленькій швидкості і доведіть до найбільшої. Загалом збивайте приблизно 5 хвилин. Маса побілішає, загустіє — на ній можна чітко побачити сліди від збиття міксером, як кола по воді.

Якщо глазур готова, вона тягнутиметься наче стрічка. Будьте уважні, бо така глазур досить швидко застигає, тому відразу краще верх паски змастити нею. Наведених пропорцій вистачить на 3–4 пасочки середнього розміру.

Прикрасьте паски — спочатку глазур буде липкою, схожою радше на зефір, але під час провітрювання (не накривайте паски нічим!) вона добре застигне і не кришитиметься під час розрізання.

Фото: Facebook Фото: Facebook

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