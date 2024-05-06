Помидоры по-ровенски: простая и вкусная закуска всего за пару минут

Такая закуска не задерживается на столе. Она очень легкая и аппетитная.

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Несмотря на то, что праздники остались позади, рецепты хороших закусок по-прежнему пользуются большим интересом. Ведь их можно готовить не только к приходу гостей, но и чтобы разнообразить меню для своей семьи. Автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день" поделилась рецептом закуски, которая не задерживается на столе надолго. Готовится она очень просто и получается невероятно вкусной.

Помидоры по-ровенски

Ингредиенты:

свежие упругие помидоры;

листья салата;

майонез;

чеснок;

твердый сыр.

Способ приготовления:

На тарелку или большое блюдо выложить помытые листья салата или руколы. Помидоры порезать толстыми кольцами и выложить поверх салата. Смазать каждый кружок помидора майонезом, смешанным с пропущенным через пресс чесноком, и сверху обильно посыпать сыром, натертым на мелкую терку.

Простая, ароматная и очень аппетитная закуска готова!

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