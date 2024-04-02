Хрустящие картофельные палочки: рецепт оригинального блюда к ужину
Сразу после жарки готовые палочки следует выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир
Хрустящие картофельные палочки – блюдо, которые наверняка оценят любители жареной картошки. Как приготовить их, рассказала и показала кулинарный блогер Светлана Бауэр. Такие палочки особенно понравятся детям, а если к ним подать кетчуп или любой другой соус, то от них не останется следа уже через пару минут.
Хрустящие картофельные палочки
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт;
- сухой чеснок – 1 ч. л;
- паприка – 1 ч. л;
- соль – 0,5 — 1 ч. л;
- крахмал – 100 гр;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
картофель помыть, почистить, порезать кубиками и отварить в подсоленной воде. Затем воду слить, добавить к картошке сушеный чеснок, паприку, перец и при необходимости досолить. Сделать пюре без комочков. Туда же вмешать крахмал и снова все пюрировать до однородной массы.
Полученное тесто выложить на пергаментную бумагу, сверху накрыть еще одним листом бумаги и раскатать массу в блин толщиной 0,5-1 см. Нарезать его полосками одинаковой ширины.
В сковороде разогреть масло и обжарить в нем картофельные палочки с двух сторон до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.
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