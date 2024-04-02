Хрусткі картопляні палички: рецепт оригінальної страви до вечері

Відразу після смаження готові палички слід викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир

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Хрусткі картопляні палички — страва, яку напевно оцінять любителі смаженої картоплі. Як приготувати їх, розповіла і показала кулінарна блогерка Світлана Бауер. Такі палички особливо сподобаються дітям, а якщо до них подати кетчуп або будь-який інший соус, то від них не залишиться сліду вже за кілька хвилин.

Хрусткі картопляні палички

Інгредієнти:

картопля — 5 шт;

сухий часник — 1 ч. л;

паприка — 1 ч. л;

сіль — 0,5 — 1 ч. л;

крохмаль — 100 г;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

картоплю помити, почистити, порізати кубиками і відварити в підсоленій воді. Потім воду злити, додати до картоплі сушений часник, паприку, перець і за потреби досолити. Зробити пюре без грудочок. Туди ж вмішати крохмаль і знову все пюрирувати до однорідної маси.

Отримане тісто викласти на пергаментний папір, зверху накрити ще одним аркушем паперу і розкачати масу в млинець завтовшки 0,5-1 см. Нарізати його смужками однакової ширини.

У сковороді розігріти олію й обсмажити в ній картопляні палички з двох боків до золотистої скоринки. Викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.

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