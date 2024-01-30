Два в одному: рецепт запеченої картоплі з цвітною капустою та сиром

Виходить смачна овочева страва. І пікантності їй надає розплавлений сир.

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Якщо ви любите запікати страви в духовці, то вам точно сподобається ця страва. Вона просто готується, до неї входять найпростіші інгредієнти. І це чудовий спосіб поєднати цвітну капусту, картоплю і сир. Рецептом поділилися на сайті Telegraph.

Запечена картопля з цвітною капустою та сиром

Інгредієнти:

2 великі картоплини;

пластівці морської солі, для посипання;

15 г вершкового масла;

¼ цибулини, дуже дрібно нарізаної;

300 г суцвіть цвітної капусти;

свіжонатертий мускатний горіх;

2 столові ложки вершків;

1-2 столові ложки молока, за потреби;

10 г тертого пармезану;

35 г натертого твердого сиру на ваш смак.

Нагрійте духовку до 200 градусів. Картоплю вимийте і проткніть кілька разів зубцями виделки. Зверху посипте пластівцями морської солі.

Розкладіть картоплю на решітці духовки. Випікайте, поки вони не стануть повністю м'якими до середини. Це займе близько години.

Тим часом на пательні розігрійте 5 г вершкового масла й обсмажте цибулю до м'якості.

Суцвіття цвітної капусти відваріть на парі до готовності. Розділіть суцвіття на 2 частини.

Коли картопля стане м'якою, розріжте її посередині та викладіть м'якоть у миску, намагаючись залишити щільну оболонку.

Розітріть м'якоть із вершковим маслом, що залишилося, приправами і щедрою порцією мускатного горіха.

Додайте половину цвітної капусти та всю цибулю. Додайте вершки та половину кожної порції сиру.

Викладіть цю суміш назад у картопляні шкаралупи.

Покладіть суцвіття цвітної капусти поверх кожної половинки картоплі, приправте і натріть зверху ще трохи мускатного горіха. Посипте сиром, що залишився, і запікайте в духовці ще 15-20 хвилин, до цього часу сир має стати золотистим і пузиритися.

Також ви можете приготувати смачну цвітну капусту, смажену в клярі.