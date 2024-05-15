Молочно-имбирный пудинг: готовим нежнейший десерт к чаю
Легкий и нежный десерт никого не оставит равнодушным.
Хочется чего-то сладкого, вкусного и с необычным вкусом? Тогда приготовьте молочно-имбирный пудинг. Это нежнейший десерт, который покорит ваше сердце с первого кусочка. Как его сделать, рассказали в блоге "Кулинарные рецепты".
Молочно-имбирный пудинг
Ингредиенты:
- молоко – 130 мл;
- сахар – 1 ст. л;
- сухое молоко – четверть стакана;
- кусочек имбиря длиной около 4 сантиметров.
Способ приготовления:
Имбирь очистить и пока отложить его в сторону. Подготовить терку, чистую ложку и две керамические чашки для пудингов.
В кастрюле взбить молоко, сахар и сухое молоко. Нагреть, периодически помешивая, пока на поверхности не начнут образовываться пузырьки. Тогда снять кастрюлю с огня, но не нужно накрывать ее крышкой.
Натереть имбирь и выжать из него сок. Добавить по столовой ложке в каждую форму.
Чистой ложкой перемешать имбирный сок, а затем сразу же, без промедления, влить в обе формы молоко.
Накрыть формы крышками и оставить на 10 минут. За это время пудинг успеет загустеть.
Читайте также:
Лимонный пудинг: рецепт нежнейшего десерта к чаю
Пудинг из творога с морковью: как приготовить вкусный десерт