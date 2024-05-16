Тефтели по-новому: как приготовить мясные ежики
В качестве гарнира к такому блюду подойдет все: от макарон до картофеля. Соус, оставшийся после тушения, можно использовать как подливу.
Если вы раздумываете, что вкусного и сытного приготовить на обед или на ужин, попробуйте сделать мясные ежики. Блюдо, которое во многом напоминает тефтели или фаршированный перец, все же имеет определенные отличия. Оно очень аппетитное и подойдет к любому гарниру. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Душевные рецепты".
Мясные ежики
Ингредиенты:
- болгарский перец – 2 шт;
- лук – 1 шт;
- томатная паста – 2 ст. л;
- вода – 200 мл;
- фарш говяжий – 400 гр;
- картофель – 1 шт;
- рис – 150 гр;
- яйца – 1 шт;
- помидоры – 2 шт;
- свежая зелень;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
Сначала необходимо приготовить фарш. Для этого половину луковицы, картофелину и половину зелени измельчить в блендере в пюре. Перелить в глубокую миску, добавить фарш, яйцо, соль и орегано.
Рис залить кипятком на 20 минут.
Далее готовится овощной соус.
Половину луковицы, перец и помидоры нарезать кубиками и поочередно пожарить лук, затем добавить перец и в последнюю очередь томаты. Посолить по вкусу, поперчить, добавить томатную пасту, смешанную с водой, потушить соус 7-10 минут.
Пока готовится соус, сформировать 7-8 тефтелей, обвалять их в рисе и выложить в соус. Посуду накрыть крышкой и тушить на среднем огне 35-40 минут, не мешая, и не переворачивая.
Готовые ежики посыпать кинзой и можно подавать на стол.
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