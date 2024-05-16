Тефтелі по-новому: як приготувати м'ясні їжачки

Як гарнір до такої страви підійде все: від макаронів до картоплі. Соус, що залишився після тушкування, можна використовувати як підливу.

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Якщо ви роздумуєте, що смачного та ситного приготувати на обід чи на вечерю, спробуйте зробити м'ясні їжачки. Страва, яка багато в чому нагадує тюфтельки або фарширований перець, все ж має певні відмінності. Вона дуже апетитна і підійде до будь-якого гарніру. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти".

М'ясні їжачки

Інгредієнти:

болгарський перець — 2 шт;

цибуля — 1 шт;

томатна паста — 2 ст. л;

вода — 200 мл;

фарш яловичий — 400 г;

картопля — 1 шт;

рис — 150 г;

яйця — 1 шт;

помідори — 2 шт;

свіжа зелень;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно приготувати фарш. Для цього половину цибулини, картоплину та половину зелені подрібнити в блендері на пюре. Перелити в глибоку миску, додати фарш, яйце, сіль і орегано.

Рис залити окропом на 20 хвилин.

Далі готується овочевий соус.

Половину цибулини, перець і помідори нарізати кубиками і по черзі посмажити цибулю, потім додати перець і в останню чергу томати. Посолити за смаком, поперчити, додати томатну пасту, змішану з водою, тушкувати соус 7-10 хвилин.

Поки готується соус, сформувати 7-8 тюфтельок, обваляти їх у рисі та викласти в соус. Посуд накрити кришкою і тушкувати на середньому вогні 35-40 хвилин, не мішаючи і не перевертаючи.

Готові їжачки посипати кінзою і можна подавати на стіл.

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