Булгур с курицей и грибами: рецепт сытного блюда на обед

Перед подачей готовый булгур посыпьте зеленью, чтобы придать блюду дополнительный аромат и вкус.

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Если раздумываете, что сытного и вкусного приготовить на обед или на ужин, обратите внимание на интересное блюдо из блога "Кулинарные рецепты". Булгур с курицей и грибами – идеальное решение для всей семьи. Готовится он просто и получается очень аппетитным.

Булгур с курицей и грибами

Ингредиенты:

булгур – 1,5 стакана;

куриная грудка – 300 гр;

сладкий перец – 1 шт;

грибы (шампиньоны) – 200 гр;

морковь – 1 шт;

зеленый горошек замороженный – 100 гр;

лук красный – 1 шт;

растительное масло – 50 гр;

масло – 30 гр;

тимьян – 3 веточки;

соль – по вкусу;

каенский перец – щепотка;

кинза или петрушка – пучок.

Способ приготовления:

В кастрюлю влить три стакана воды и поставить на плиту закипать. Когда вода закипит, всыпать булгур, посолить и варить на медленном огне под крышкой в течение 20 минут.

Пока крупа варится, подготовить овощи. Лук почистить, помыть и порезать по своему усмотрению. Куриную грудинку нарезать маленькими кусочками. Перец порезать соломкой, морковь натереть на терке, а грибы порезать слайсами.

На сковороде разогреть масло, слегка обжарить лук и морковь. Добавить курицу, грибы и жарить в течение 10 минут. Самое время добавить горошек, чабрец и перец. Перемешать смесь и тушить еще три минуты под закрытой крышкой.

К овощно-мясной смеси добавить вареный булгур. Все ингредиенты перемешать, подержать на небольшом огне две минуты. Выключить плиту, добавить кусочек сливочного масла. Оставить блюдо на 10 минут настояться.

Готовый булгур посыпать свежей зеленью.

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