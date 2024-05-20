Булгур із куркою та грибами: рецепт ситної страви на обід

Перед подачею готовий булгур посипте зеленню, щоб надати страві додаткового аромату та смаку.

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Якщо роздумуєте, що ситного і смачного приготувати на обід або на вечерю, зверніть увагу на цікаву страву з блогу "Кулінарні рецепти". Булгур із куркою та грибами — ідеальне рішення для всієї родини. Готується він просто і виходить дуже апетитним.

Булгур із куркою та грибами

Інгредієнти:

булгур — 1,5 склянки;

куряча грудка — 300 г;

солодкий перець — 1 шт;

гриби (печериці) — 200 г;

морква — 1 шт;

зелений горошок заморожений — 100 г;

цибуля червона — 1 шт;

рослинна олія — 50 г;

олія — 30 гр;

чебрець — 3 гілочки;

сіль — за смаком;

каєнський перець — дрібка;

кінза або петрушка — пучок.

Спосіб приготування:

У каструлю влити три склянки води і поставити на плиту закипати. Коли вода закипить, всипати булгур, посолити і варити на повільному вогні під кришкою протягом 20 хвилин.

Поки крупа вариться, підготувати овочі. Цибулю почистити, помити і порізати на свій розсуд. Курячу грудинку нарізати маленькими шматочками. Перець порізати соломкою, моркву натерти на тертці, а гриби порізати слайсами.

На сковорідці розігріти олію, злегка обсмажити цибулю та моркву. Додати курку, гриби та смажити протягом 10 хвилин. Саме час додати горошок, чебрець і перець. Перемішати суміш і тушкувати ще три хвилини під закритою кришкою.

До овочево-м'ясної суміші додати варений булгур. Усі інгредієнти перемішати, потримати на невеликому вогні дві хвилини. Вимкнути плиту, додати шматочок вершкового масла. Залишити страву на 10 хвилин настоятися.

Готовий булгур посипати свіжою зеленню.

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