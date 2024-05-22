Тосты с кукурузой и сыром: новый вкус привычного завтрака (рецепт)
Такие тосты хорошо утоляют голод и станут отличным перекусом на работу или на прогулку.
Если тосты – частое блюдо на вашем столе в качестве завтрака, предлагаем разнообразить его интересной начинкой. Приготовьте их с сыром и кукурузой и удивите себя и близких новым вкусом. Как приготовить такие тосты, рассказали в блоге "Кулинарные рецепты".
Тосты с сыром и кукурузой
Ингредиенты на один тост:
- белый хлеб для тостов – 2 шт;
- чеддер или другой твердый сыр – 50 гр;
- консервированная кукуруза – 2-3 ст. л;
- красный сладкий перец – 1 шт;
- соль и перец (по желанию);
- масло (для смазки тостов).
Способ приготовления:
Для начала необходимо разогреть гриль или сковороду на среднем огне.
Сыр натереть на крупной терке.
С кукурузы слить жидкость. Перец почистить от плодоножки и порезать на небольшие кусочки.
Сыр, кукурузу и красный перец перемешать в миске, посолить и поперчить по вкусу.
Одну сторону тоста смазать маслом, а на несмазанную сторону равномерно выложить смесь из сыра, кукурузы и перца. Накрыть ее куском тоста маслом вниз.
Положить тосты на горячий гриль масляной стороной вниз и готовить до золотистой корочки, после чего перевернуть на другую сторону.
Готовый тост выложить на тарелку и перерезать пополам по диагонали.
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