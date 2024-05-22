Тости з кукурудзою та сиром: новий смак звичного сніданку (рецепт)
Такі тости добре втамовують голод і стануть чудовим перекусом на роботу або на прогулянку.
Якщо тости — часта страва на вашому столі як сніданок, пропонуємо урізноманітнити її цікавою начинкою. Приготуйте їх із сиром і кукурудзою та здивуйте себе і близьких новим смаком. Як приготувати такі тости, розповіли в блозі "Кулінарні рецепти".
Тости з сиром і кукурудзою
Інгредієнти на один тост:
- білий хліб для тостів — 2 шт;
- чеддер або інший твердий сир — 50 г;
- консервована кукурудза — 2-3 ст. л;
- червоний солодкий перець — 1 шт;
- сіль і перець (за бажанням);
- олія (для змащення тостів).
Спосіб приготування:
Для початку необхідно розігріти гриль або сковороду на середньому вогні.
Сир натерти на крупній тертці.
З кукурудзи злити рідину. Перець почистити від плодоніжки і порізати на невеликі шматочки.
Сир, кукурудзу і червоний перець перемішати в мисці, посолити і поперчити за смаком.
Один бік тосту змастити олією, а на незмащений бік рівномірно викласти суміш із сиру, кукурудзи та перцю. Накрити її шматком тосту маслом донизу.
Покласти тости на гарячий гриль масляним боком донизу і готувати до золотистої скоринки, після чого перевернути на інший бік.
Готовий тост викласти на тарілку і перерізати навпіл по діагоналі.
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