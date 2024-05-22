Тости з кукурудзою та сиром: новий смак звичного сніданку (рецепт)

Такі тости добре втамовують голод і стануть чудовим перекусом на роботу або на прогулянку.

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Якщо тости — часта страва на вашому столі як сніданок, пропонуємо урізноманітнити її цікавою начинкою. Приготуйте їх із сиром і кукурудзою та здивуйте себе і близьких новим смаком. Як приготувати такі тости, розповіли в блозі "Кулінарні рецепти".

Тости з сиром і кукурудзою

Інгредієнти на один тост:

білий хліб для тостів — 2 шт;

чеддер або інший твердий сир — 50 г;

консервована кукурудза — 2-3 ст. л;

червоний солодкий перець — 1 шт;

сіль і перець (за бажанням);

олія (для змащення тостів).

Спосіб приготування:

Для початку необхідно розігріти гриль або сковороду на середньому вогні.

Сир натерти на крупній тертці.

З кукурудзи злити рідину. Перець почистити від плодоніжки і порізати на невеликі шматочки.

Сир, кукурудзу і червоний перець перемішати в мисці, посолити і поперчити за смаком.

Один бік тосту змастити олією, а на незмащений бік рівномірно викласти суміш із сиру, кукурудзи та перцю. Накрити її шматком тосту маслом донизу.

Покласти тости на гарячий гриль масляним боком донизу і готувати до золотистої скоринки, після чого перевернути на інший бік.

Готовий тост викласти на тарілку і перерізати навпіл по діагоналі.

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