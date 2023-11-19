Найкраща намазка для тостів і бутербродів: рецепт паштету з курячої печінки за 30 хвилин
Готовий паштет найкраще зберігати в холодильнику.
Смачний і ситний курячий паштет — найкраща намазка для бутербродів і тостів. Рецептів його приготування є багато, але зараз ми хочемо з вами поділитися ще одним способом приготувати його в духовці, витративши зовсім небагато часу. Як це зробити, розповіли в кулінарному блозі "Консервація/Кулінарія".
Паштет у духовці за 30 хвилин
Інгредієнти:
- куряча печінка — 600-700 г;
- морква середнього розміру — 2 шт;
- цибулина середнього розміру — 2 шт;
- часник — 3-4 зубчики;
- масло вершкове — 50 г;
- вода — 200 мл;
- вершки будь-якої жирності — 100 мл;
- спеції (сіль і перець) — за смаком.
Спосіб приготування:
Духовку розігріти до 180 градусів. Поки вона гріється, деко застелити пергаментом, на нього викласти промиту печінку, почищену й порізану моркву та цибулю, часник і сіль. Залити водою і запікати 30 хвилин до готовності овочів.
Готову печінку й овочі перекласти в глибокий посуд, додати туди ж розтоплене вершкове масло, посолити й поперчити за смаком, додати вершки і все добре перебити блендером.
Готовий паштет скласти в баночки і зберігати в холодильнику.
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