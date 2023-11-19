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Найкраща намазка для тостів і бутербродів: рецепт паштету з курячої печінки за 30 хвилин

паштет, куряча печінка, рецепт
Фото: cook_with_me_at_home

Готовий паштет найкраще зберігати в холодильнику.

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Смачний і ситний курячий паштет — найкраща намазка для бутербродів і тостів. Рецептів його приготування є багато, але зараз ми хочемо з вами поділитися ще одним способом приготувати його в духовці, витративши зовсім небагато часу. Як це зробити, розповіли в кулінарному блозі "Консервація/Кулінарія".

Паштет у духовці за 30 хвилин

Інгредієнти:

  • куряча печінка — 600-700 г;
  • морква середнього розміру — 2 шт;
  • цибулина середнього розміру — 2 шт;
  • часник — 3-4 зубчики;
  • масло вершкове — 50 г;
  • вода — 200 мл;
  • вершки будь-якої жирності — 100 мл;
  • спеції (сіль і перець) — за смаком.

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 180 градусів. Поки вона гріється, деко застелити пергаментом, на нього викласти промиту печінку, почищену й порізану моркву та цибулю, часник і сіль. Залити водою і запікати 30 хвилин до готовності овочів.

Готову печінку й овочі перекласти в глибокий посуд, додати туди ж розтоплене вершкове масло, посолити й поперчити за смаком, додати вершки і все добре перебити блендером.

Готовий паштет скласти в баночки і зберігати в холодильнику.

Раніше Фокус писав, як приготувати паштет із м'яса індички.