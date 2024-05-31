Холодный, сливочный и легкий: рецепт малокалорийного десерта
Чтобы стильно завершить летний ужин и придать ему немного свежести, стоит приготовить идеальный сливочно-молочно-шоколадный десерт. И в нем совсем немного калорий.
Это десерт — это чрезвычайно вкусное блюдо, которое понравится практически каждому, не говоря уже о том, что вам даже не нужно включать духовку и потребуется совсем минимальное количество времени. Рецептом поделились на сайте La Tua Dieta Personalizzata.
Кроме того, благодаря молоку получится легкий десерт, ведь это еда, в которой мало калорий, но много питательных веществ. Шоколад делает этот десерт вкусным и сливочным.
Рецепт молочно-шоколадного десерта
Ингредиенты:
Что понадобится для первого слоя:
- 500 мл молока;
- 50 г темного шоколада;
- 3 столовые ложки подсластителя стевии (или обычного сахара);
- 2 столовые ложки горького какао;
- 2 столовые ложки муки;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 чайная ложка кукурузного крахмала.
Что нужно для второго слоя:
- 2 стакана молока;
- 2 столовые ложки муки;
- 3 столовые ложки подсластителя стевии (или обычного сахара);
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
- ванилин.
Что нужно для третьего слоя:
- 120 г темного шоколада;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- ½ стакана кипяченого молока.
Сначала готовим первый слой. Для начала налейте молоко в кастрюлю, добавьте подсластитель стевию (или сахар), муку, кукурузный крахмал и горькое какао.
Теперь перемешайте ручным венчиком, включите огонь и постоянно перемешивайте, пока он не затвердеет , затем добавьте темный шоколад и дайте ему полностью растаять.
Теперь выключите огонь, добавьте 1 столовую ложку сливочного масла, хорошо перемешайте, вылейте смесь в прямоугольную стеклянную форму для выпечки и как следует разровняйте.
Теперь готовьте второй слой. Вылейте молоко в кастрюлю вместе с подсластителем стевией (или сахаром), ванилином, мукой и кукурузным крахмалом, затем перемешайте ручным венчиком.
Включите огонь, постоянно помешивайте, чтобы тесто загустело, и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла.
Как только это будет сделано, перенесите полученную смесь поверх шоколадной смеси, стараясь выровнять ее, чтобы она распределилась равномерно, и поместите в холодильник на 1 час .
По истечении этого времени готовьте третий слой: добавьте в кипяченое молоко измельченный шоколад, перемешайте лопаткой и, как только он растает, добавьте сливочное масло.
Наконец, покройте десерт глазурью, оставьте в холодильнике еще на 30 минут и подавайте.
Читайте также:
Ленивый "Наполеон" с шоколадным кремом и вишней: рецепт вкусного десерта без хлопот
Клубничный пудинг: простой рецепт свежего и вкусного десерта
Персиковый тирамису: рецепт идеального летнего десерта