Холодний, вершковий і легкий: рецепт малокалорійного десерту

Щоб стильно завершити літню вечерю і надати їй трохи свіжості, варто приготувати ідеальний вершково-молочно-шоколадний десерт. І в ньому зовсім небагато калорій.

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Цей десерт — це надзвичайно смачна страва, яка сподобається практично кожному, не кажучи вже про те, що вам навіть не потрібно вмикати духовку і знадобиться зовсім мінімальна кількість часу. Рецептом поділилися на сайті La Tua Dieta Personalizzata.

Крім того, завдяки молоку вийде легкий десерт, адже це їжа, в якій мало калорій, але багато поживних речовин. Шоколад робить цей десерт смачним і вершковим.

Рецепт молочно-шоколадного десерту

Інгредієнти:

Що знадобиться для першого шару:

500 мл молока;

50 г темного шоколаду;

3 столові ложки підсолоджувача стевії (або звичайного цукру);

2 столові ложки гіркого какао;

2 столові ложки борошна;

1 столова ложка вершкового масла;

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю.

Що потрібно для другого шару:

2 склянки молока;

2 столові ложки борошна;

3 столові ложки підсолоджувача стевії (або звичайного цукру);

1 столова ложка вершкового масла;

1 столова ложка кукурудзяного крохмалю;

ванілін.

Що потрібно для третього шару:

120 г темного шоколаду;

1 столова ложка вершкового масла;

½ склянки кип'яченого молока.

Спочатку готуємо перший шар. Для початку налийте молоко в каструлю, додайте підсолоджувач стевію (або цукор), борошно, кукурудзяний крохмаль і гірке какао.

Тепер перемішайте ручним вінчиком, увімкніть вогонь і постійно перемішуйте, поки він не затвердіє, потім додайте темний шоколад і дайте йому повністю розтанути.

Тепер вимкніть вогонь, додайте 1 столову ложку вершкового масла, добре перемішайте, вилийте суміш у прямокутну скляну форму для випічки і як слід розрівняйте.

Тепер готуйте другий шар. Вилийте молоко в каструлю разом із підсолоджувачем стевією (або цукром), ваніліном, борошном і кукурудзяним крохмалем, потім перемішайте ручним вінчиком.

Увімкніть вогонь, постійно помішуйте, щоб тісто загусло, і додайте 1 столову ложку вершкового масла.

Щойно це буде зроблено, перенесіть отриману суміш поверх шоколадної суміші, намагаючись вирівняти її, щоб вона розподілилася рівномірно, і помістіть у холодильник на 1 годину.

Після закінчення цього часу готуйте третій шар: додайте в кип'ячене молоко подрібнений шоколад, перемішайте лопаткою і, щойно він розтане, додайте вершкове масло.

Нарешті, покрийте десерт глазур'ю, залиште в холодильнику ще на 30 хвилин і подавайте.

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