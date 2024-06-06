Мясные шарики с сыром в сливочно-томатном соусе: рецепт идеального блюда на обед
Вкусные и сытные мясные шарики украсят стол не только в будни, но и в праздники.
Мясные шарики с сыром в сливочно-томатном соусе – идеальная добавка к любому гарниру. Их можно готовить не только на обед или на ужин, но даже и на праздничный стол. Как сделать такое вкусное блюдо, рассказали в кулинарном блоге "Душевные рецепты".
Мясные шарики с сыром в сливочно-томатном соусе
Ингредиенты для шариков:
- фарш (индейки) – 500 гр;
- яйцо – 1 штука;
- панировочные сухари – 40 гр;
- сыр (моцарелла) – 120 гр;
- соль и специи – по вкусу.
Ингредиенты для соуса:
- томатная паста – 140 гр;
- сливки – 200 мл.
Способ приготовления:
К фаршу добавить специи, соль, панировочные сухари, яйцо. Все хорошо перемешать.
Сформировать из фарша шарики, добавляя внутрь небольшой кусочек сыра.
Обжарить шарики со всех сторон до золотистого цвета.
Для соуса к томатной пасте добавить сливки и хорошо перемешать. Добавить к шарикам соус, дать соусу закипеть. Накрыть крышкой и оставить на маленьком огне 5 минут.
Подавать с гарниром или как отдельное блюдо.
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