Мясные шарики с сыром в сливочно-томатном соусе: рецепт идеального блюда на обед

Вкусные и сытные мясные шарики украсят стол не только в будни, но и в праздники.

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Мясные шарики с сыром в сливочно-томатном соусе – идеальная добавка к любому гарниру. Их можно готовить не только на обед или на ужин, но даже и на праздничный стол. Как сделать такое вкусное блюдо, рассказали в кулинарном блоге "Душевные рецепты".

Мясные шарики с сыром в сливочно-томатном соусе

Ингредиенты для шариков:

фарш (индейки) – 500 гр;

яйцо – 1 штука;

панировочные сухари – 40 гр;

сыр (моцарелла) – 120 гр;

соль и специи – по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

томатная паста – 140 гр;

сливки – 200 мл.

Способ приготовления:

К фаршу добавить специи, соль, панировочные сухари, яйцо. Все хорошо перемешать.

Сформировать из фарша шарики, добавляя внутрь небольшой кусочек сыра.

Обжарить шарики со всех сторон до золотистого цвета.

Для соуса к томатной пасте добавить сливки и хорошо перемешать. Добавить к шарикам соус, дать соусу закипеть. Накрыть крышкой и оставить на маленьком огне 5 минут.

Подавать с гарниром или как отдельное блюдо.

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