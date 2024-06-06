М'ясні кульки із сиром у вершково-томатному соусі: рецепт ідеальної страви на обід

Смачні та ситні м'ясні кульки прикрасять стіл не тільки в будні, а й у свята.

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М'ясні кульки із сиром у вершково-томатному соусі — ідеальна добавка до будь-якого гарніру. Їх можна готувати не тільки на обід чи на вечерю, а навіть і на святковий стіл. Як зробити таку смачну страву, розповіли в кулінарному блозі "Душевні рецепти".

М'ясні кульки із сиром у вершково-томатному соусі

Інгредієнти для кульок:

фарш (індички) — 500 г;

яйце — 1 штука;

панірувальні сухарі — 40 г;

сир (моцарела) — 120 г;

сіль і спеції — за смаком.

Інгредієнти для соусу:

томатна паста — 140 г;

вершки — 200 мл.

Спосіб приготування:

До фаршу додати спеції, сіль, панірувальні сухарі, яйце. Усе добре перемішати.

Сформувати з фаршу кульки, додаючи всередину невеликий шматочок сиру.

Обсмажити кульки з усіх боків до золотистого кольору.

Для соусу до томатної пасти додати вершки та добре перемішати. Додати до кульок соус, дати соусу закипіти. Накрити кришкою і залишити на маленькому вогні 5 хвилин.

Подавати з гарніром або як окрему страву.

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