Печеночные оладьи с плавленым сыром: как приготовить сытное и сочное блюдо

Подавать такие оладьи лучше всего со сметаной.

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Печеночные оладьи можно сделать еще более вкусными, если в них добавить плавленый сыр. Он сделает их более сочными и мягкими. Как их приготовить, рассказали, в кулинарном блоге "Простая кулинария".

Печеночные оладьи с плавленым сыром

Ингредиенты:

куриная печень – 700 гр;

яйца – 2 шт;

лук среднего размера – 1 шт;

сливочные плавленые сырки – 2 шт (по 70 гр);

манная крупа – 50 гр;

соль и перец по вкусу;

масло для обжаривания.

Способ приготовления:

Печень пропустить через мясорубку (крупная сеточка) или измельчить импульсно кухонным комбайном. Не нужно этого делать погружным блендером, поскольку важно оставить текстуру в печени.

К измельченной печени добавить соль, перец, яйца, манную крупу и перемешать. Оставить на 15-20 минут, чтобы манка набухла.

В это время мелко режем лук и обжариваем его до легкой золотистости на небольшом количестве масла. Плавленые сырки натереть на крупную терку. Обжаренный лук и натертый сырок добавить в печень и перемешать.

В сковороде разогреть растительное масло. Выложить на сковороду оладьи и обжарить их с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

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