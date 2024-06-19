Печеночные оладьи с плавленым сыром: как приготовить сытное и сочное блюдо
Подавать такие оладьи лучше всего со сметаной.
Печеночные оладьи можно сделать еще более вкусными, если в них добавить плавленый сыр. Он сделает их более сочными и мягкими. Как их приготовить, рассказали, в кулинарном блоге "Простая кулинария".
Печеночные оладьи с плавленым сыром
Ингредиенты:
- куриная печень – 700 гр;
- яйца – 2 шт;
- лук среднего размера – 1 шт;
- сливочные плавленые сырки – 2 шт (по 70 гр);
- манная крупа – 50 гр;
- соль и перец по вкусу;
- масло для обжаривания.
Способ приготовления:
Печень пропустить через мясорубку (крупная сеточка) или измельчить импульсно кухонным комбайном. Не нужно этого делать погружным блендером, поскольку важно оставить текстуру в печени.
К измельченной печени добавить соль, перец, яйца, манную крупу и перемешать. Оставить на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
В это время мелко режем лук и обжариваем его до легкой золотистости на небольшом количестве масла. Плавленые сырки натереть на крупную терку. Обжаренный лук и натертый сырок добавить в печень и перемешать.
В сковороде разогреть растительное масло. Выложить на сковороду оладьи и обжарить их с обеих сторон до золотистого цвета. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
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