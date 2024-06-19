Печінкові оладки з плавленим сиром: як приготувати ситну та соковиту страву

Подавати такі оладки найкраще зі сметаною.

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Печінкові оладки можна зробити ще смачнішими, якщо в них додати плавлений сир. Він зробить їх більш соковитими та м'якими. Як їх приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Проста кулінарія".

Печінкові оладки з плавленим сиром

Інгредієнти:

куряча печінка — 700 г;

яйця — 2 шт;

цибуля середнього розміру — 1 шт;

вершкові плавлені сирки — 2 шт (по 70 г);

манна крупа — 50 г;

сіль і перець за смаком;

олія для обсмажування.

Спосіб приготування:

Печінку пропустити через м'ясорубку (велика сіточка) або подрібнити імпульсно кухонним комбайном. Не потрібно цього робити занурювальним блендером, оскільки важливо залишити текстуру в печінці.

До подрібненої печінки додати сіль, перець, яйця, манну крупу і перемішати. Залишити на 15-20 хвилин, щоб манка набухла.

У цей час дрібно ріжемо цибулю й обсмажуємо її до легкої золотистості на невеликій кількості олії. Плавлені сирки натерти на крупну тертку. Обсмажену цибулю і натертий сирок додати в печінку і перемішати.

У сковороді розігріти олію. Викласти на пательню оладки й обсмажити їх з обох боків до золотистого кольору. Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб увібралася зайва олія.

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