Белая сангрия: топ-3 рецепта лучшего летнего коктейля
Все знают, что традиционную сангрию готовят из красного вина с апельсинами. Но из белого вина будет не менее вкусно.
Испанская сангрия всегда готовится на большую компанию из красного вина с апельсинами и другими фруктами. Но сангрию можно приготовить и из белого вина с добавлением сока. Получится яркий, солнечный и вкусный коктейль с приятной кислинкой. Фокус расскажет, как приготовить этот чудесный летний коктейль.
Белая сангрия с бренди
Ингредиенты:
- белое сухое вино — 750 мл;
- яблочный сок — 1 л;
- бренди — 60 мл;
- одно красное яблоко;
- один апельсин;
- лед.
В графине смешайте вино, яблочный сок, бренди, тонко нарезанное яблоко и тонко нарезанный неочищенный апельсин. Добавьте лед и подавайте.
Белая сангрия с персиковым соком
Ингредиенты:
- один лимон;
- два апельсина;
- один лайм;
- персиковый сок – 200 мл;
- сахар – 4 ст. л.;
- вино белое сухое – 1 бутылка;
- лед.
Цитрусовые помойте и тонко порежьте. Вылейте вино в графин, добавьте сахар, сок и ломтики фруктов, поставьте в холодильник на час. Подавайте со льдом.
Белая сангрия с яблочным соком
Ингредиенты:
- вино белое сухое — 750 мл;
- яблочный сок — 250 мл;
- вода минеральная газированная — 500 г;
- три яблока;
- один апельсин;
- один персик;
- мята, лед.
Яблоки, апельсин и персик промойте и обсушите. Яблоки нарежьте кусочками, очистите апельсин, разделите на ломтики и разрежьте их пополам. У персика удалите косточку, мякоть нарежьте кубиками.
В большой кувшин влейте вино, сок, минеральную воду, положите нарезанные фрукты. Добавьте лед, украсьте листочками мяты и сразу же подавайте.
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