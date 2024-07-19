Белая сангрия: топ-3 рецепта лучшего летнего коктейля

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Все знают, что традиционную сангрию готовят из красного вина с апельсинами. Но из белого вина будет не менее вкусно.

Испанская сангрия всегда готовится на большую компанию из красного вина с апельсинами и другими фруктами. Но сангрию можно приготовить и из белого вина с добавлением сока. Получится яркий, солнечный и вкусный коктейль с приятной кислинкой. Фокус расскажет, как приготовить этот чудесный летний коктейль.

Белая сангрия с бренди

Ингредиенты:

белое сухое вино — 750 мл;

яблочный сок — 1 л;

бренди — 60 мл;

одно красное яблоко;

один апельсин;

лед.

В графине смешайте вино, яблочный сок, бренди, тонко нарезанное яблоко и тонко нарезанный неочищенный апельсин. Добавьте лед и подавайте.

Белая сангрия с персиковым соком

Ингредиенты:

один лимон;

два апельсина;

один лайм;

персиковый сок – 200 мл;

сахар – 4 ст. л.;

вино белое сухое – 1 бутылка;

лед.

Цитрусовые помойте и тонко порежьте. Вылейте вино в графин, добавьте сахар, сок и ломтики фруктов, поставьте в холодильник на час. Подавайте со льдом.

Белая сангрия с яблочным соком

Ингредиенты:

вино белое сухое — 750 мл;

яблочный сок — 250 мл;

вода минеральная газированная — 500 г;

три яблока;

один апельсин;

один персик;

мята, лед.

Яблоки, апельсин и персик промойте и обсушите. Яблоки нарежьте кусочками, очистите апельсин, разделите на ломтики и разрежьте их пополам. У персика удалите косточку, мякоть нарежьте кубиками.

В большой кувшин влейте вино, сок, минеральную воду, положите нарезанные фрукты. Добавьте лед, украсьте листочками мяты и сразу же подавайте.

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