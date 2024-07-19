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Еда

Белая сангрия: топ-3 рецепта лучшего летнего коктейля

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Фото: 1000.menu | Белая сангрия
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Все знают, что традиционную сангрию готовят из красного вина с апельсинами. Но из белого вина будет не менее вкусно.

Испанская сангрия всегда готовится на большую компанию из красного вина с апельсинами и другими фруктами. Но сангрию можно приготовить и из белого вина с добавлением сока. Получится яркий, солнечный и вкусный коктейль с приятной кислинкой. Фокус расскажет, как приготовить этот чудесный летний коктейль.

Белая сангрия с бренди

Ингредиенты:

  • белое сухое вино — 750 мл;
  • яблочный сок — 1 л;
  • бренди — 60 мл;
  • одно красное яблоко;
  • один апельсин;
  • лед.

В графине смешайте вино, яблочный сок, бренди, тонко нарезанное яблоко и тонко нарезанный неочищенный апельсин. Добавьте лед и подавайте.

Белая сангрия с персиковым соком

Ингредиенты:

  • один лимон;
  • два апельсина;
  • один лайм;
  • персиковый сок – 200 мл;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • вино белое сухое – 1 бутылка;
  • лед.

Цитрусовые помойте и тонко порежьте. Вылейте вино в графин, добавьте сахар, сок и ломтики фруктов, поставьте в холодильник на час. Подавайте со льдом.

Белая сангрия с яблочным соком

Ингредиенты:

  • вино белое сухое — 750 мл;
  • яблочный сок — 250 мл;
  • вода минеральная газированная — 500 г;
  • три яблока;
  • один апельсин;
  • один персик;
  • мята, лед.

Яблоки, апельсин и персик промойте и обсушите. Яблоки нарежьте кусочками, очистите апельсин, разделите на ломтики и разрежьте их пополам. У персика удалите косточку, мякоть нарежьте кубиками.

В большой кувшин влейте вино, сок, минеральную воду, положите нарезанные фрукты. Добавьте лед, украсьте листочками мяты и сразу же подавайте.

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