Біла сангрія: топ-3 рецепти найкращого літнього коктейлю

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Усі знають, що традиційну сангрію готують із червоного вина з апельсинами. Але з білого вина буде не менш смачно.

Іспанська сангрія завжди готується на велику компанію з червоного вина з апельсинами та іншими фруктами. Але сангрію можна приготувати і з білого вина з додаванням соку. Вийде яскравий, сонячний і смачний коктейль із приємною кислинкою. Фокус розповість, як приготувати цей чудовий літній коктейль.

Біла сангрія з бренді

Інгредієнти:

біле сухе вино — 750 мл;

яблучний сік — 1 л;

бренді — 60 мл;

одне червоне яблуко;

один апельсин;

лід.

У графині змішайте вино, яблучний сік, бренді, тонко нарізане яблуко і тонко нарізаний неочищений апельсин. Додайте лід і подавайте.

Біла сангрія з персиковим соком

Інгредієнти:

один лимон;

два апельсини;

один лайм;

персиковий сік — 200 мл;

цукор — 4 ст. л;

вино біле сухе — 1 пляшка;

лід.

Цитрусові помийте і тонко поріжте. Вилийте вино в графин, додайте цукор, сік і скибочки фруктів, поставте в холодильник на годину. Подавайте з льодом.

Біла сангрія з яблучним соком

Інгредієнти:

вино біле сухе — 750 мл;

яблучний сік — 250 мл;

вода мінеральна газована — 500 г;

три яблука;

один апельсин;

один персик;

м'ята, лід.

Яблука, апельсин і персик промийте та обсушіть. Яблука наріжте шматочками, очистіть апельсин, розділіть на скибочки та розріжте їх навпіл. У персика видаліть кісточку, м'якоть наріжте кубиками.

У великий глечик влийте вино, сік, мінеральну воду, покладіть нарізані фрукти. Додайте лід, прикрасьте листочками м'яти й одразу ж подавайте.

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