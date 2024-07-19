Біла сангрія: топ-3 рецепти найкращого літнього коктейлю
Усі знають, що традиційну сангрію готують із червоного вина з апельсинами. Але з білого вина буде не менш смачно.
Іспанська сангрія завжди готується на велику компанію з червоного вина з апельсинами та іншими фруктами. Але сангрію можна приготувати і з білого вина з додаванням соку. Вийде яскравий, сонячний і смачний коктейль із приємною кислинкою. Фокус розповість, як приготувати цей чудовий літній коктейль.
Біла сангрія з бренді
Інгредієнти:
- біле сухе вино — 750 мл;
- яблучний сік — 1 л;
- бренді — 60 мл;
- одне червоне яблуко;
- один апельсин;
- лід.
У графині змішайте вино, яблучний сік, бренді, тонко нарізане яблуко і тонко нарізаний неочищений апельсин. Додайте лід і подавайте.
Біла сангрія з персиковим соком
Інгредієнти:
- один лимон;
- два апельсини;
- один лайм;
- персиковий сік — 200 мл;
- цукор — 4 ст. л;
- вино біле сухе — 1 пляшка;
- лід.
Цитрусові помийте і тонко поріжте. Вилийте вино в графин, додайте цукор, сік і скибочки фруктів, поставте в холодильник на годину. Подавайте з льодом.
Біла сангрія з яблучним соком
Інгредієнти:
- вино біле сухе — 750 мл;
- яблучний сік — 250 мл;
- вода мінеральна газована — 500 г;
- три яблука;
- один апельсин;
- один персик;
- м'ята, лід.
Яблука, апельсин і персик промийте та обсушіть. Яблука наріжте шматочками, очистіть апельсин, розділіть на скибочки та розріжте їх навпіл. У персика видаліть кісточку, м'якоть наріжте кубиками.
У великий глечик влийте вино, сік, мінеральну воду, покладіть нарізані фрукти. Додайте лід, прикрасьте листочками м'яти й одразу ж подавайте.
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