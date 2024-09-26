Быстрый и вкусный завтрак: рецепт оладьев с луком и яйцом
Оладьи можно брать с собой на работу или в школу в качестве перекуса.
Если у вас нет времени на готовку, но хочется с утра порадовать родных сытным и вкусным блюдом, приготовьте оладьи на кефире с яйцом и зеленью. Проверенным рецептом такой вкуснятины поделилась кулинарный блогер Ольга Головина. Доступные ингредиенты, минимум времени – и у вас готов аппетитный завтрак!
Оладьи на кефире с яйцом и зеленью
Ингредиенты:
- кефир – 450 мл;
- мука – 350 мл;
- яйцо – 2 шт;
- сахар –1 ч. л;
- соль – 1 ч. л (без горки);
- сода – 1/2 ч. л;
- оливковое/подсолнечное масло – 2 ст. л;
- яйца вареные – 3-4 шт;
- зеленый лук или другой зелень – пучок.
Способ приготовления:
Кефир подогреть, чтобы он был теплым. Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить их в кефир и перемешать.
В эту же массу просеять муку, соду и масло, снова все перемешать. Тула же отправить натертые на терку или порезанные кубиками яйца и рубленую зелень.
Еще раз все хорошо перемешать.
Жарить на небольшом огне под крышкой с обеих сторон до румяности.
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