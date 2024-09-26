Быстрый и вкусный завтрак: рецепт оладьев с луком и яйцом

Оладьи можно брать с собой на работу или в школу в качестве перекуса.

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Если у вас нет времени на готовку, но хочется с утра порадовать родных сытным и вкусным блюдом, приготовьте оладьи на кефире с яйцом и зеленью. Проверенным рецептом такой вкуснятины поделилась кулинарный блогер Ольга Головина. Доступные ингредиенты, минимум времени – и у вас готов аппетитный завтрак!

Оладьи на кефире с яйцом и зеленью

Ингредиенты:

кефир – 450 мл;

мука – 350 мл;

яйцо – 2 шт;

сахар –1 ч. л;

соль – 1 ч. л (без горки);

сода – 1/2 ч. л;

оливковое/подсолнечное масло – 2 ст. л;

яйца вареные – 3-4 шт;

зеленый лук или другой зелень – пучок.

Способ приготовления:

Кефир подогреть, чтобы он был теплым. Яйца взбить с солью и сахаром. Добавить их в кефир и перемешать.

В эту же массу просеять муку, соду и масло, снова все перемешать. Тула же отправить натертые на терку или порезанные кубиками яйца и рубленую зелень.

Еще раз все хорошо перемешать.

Жарить на небольшом огне под крышкой с обеих сторон до румяности.

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