Швидкий і смачний сніданок: рецепт оладок із цибулею та яйцем

Оладки можна брати з собою на роботу або в школу як перекус.

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Якщо у вас немає часу на готування, але хочеться зранку потішити рідних ситною та смачною стравою, приготуйте оладки на кефірі з яйцем і зеленню. Перевіреним рецептом такої смакоти поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна. Доступні інгредієнти, мінімум часу — і у вас готовий апетитний сніданок!

Оладки на кефірі з яйцем і зеленню

Інгредієнти:

кефір — 450 мл;

борошно — 350 мл;

яйце — 2 шт;

цукор -1 ч. л;

сіль — 1 ч. л (без гірки);

сода — 1/2 ч. л;

оливкова/соняшникова олія — 2 ст. л;

яйця варені — 3-4 шт;

зелена цибуля або інша зелень — пучок.

Спосіб приготування:

Кефір підігріти, щоб він був теплим. Яйця збити із сіллю та цукром. Додати їх у кефір і перемішати.

У цю ж масу просіяти борошно, соду й олію, знову все перемішати. Тула ж відправити натерті на тертці або порізані кубиками яйця і рубану зелень.

Ще раз усе добре перемішати.

Смажити на невеликому вогні під кришкою з обох боків до рум'яності.

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