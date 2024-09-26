Швидкий і смачний сніданок: рецепт оладок із цибулею та яйцем
Оладки можна брати з собою на роботу або в школу як перекус.
Якщо у вас немає часу на готування, але хочеться зранку потішити рідних ситною та смачною стравою, приготуйте оладки на кефірі з яйцем і зеленню. Перевіреним рецептом такої смакоти поділилася кулінарна блогерка Ольга Головіна. Доступні інгредієнти, мінімум часу — і у вас готовий апетитний сніданок!
Оладки на кефірі з яйцем і зеленню
Інгредієнти:
- кефір — 450 мл;
- борошно — 350 мл;
- яйце — 2 шт;
- цукор -1 ч. л;
- сіль — 1 ч. л (без гірки);
- сода — 1/2 ч. л;
- оливкова/соняшникова олія — 2 ст. л;
- яйця варені — 3-4 шт;
- зелена цибуля або інша зелень — пучок.
Спосіб приготування:
Кефір підігріти, щоб він був теплим. Яйця збити із сіллю та цукром. Додати їх у кефір і перемішати.
У цю ж масу просіяти борошно, соду й олію, знову все перемішати. Тула ж відправити натерті на тертці або порізані кубиками яйця і рубану зелень.
Ще раз усе добре перемішати.
Смажити на невеликому вогні під кришкою з обох боків до рум'яності.
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