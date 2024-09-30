Сезонные рецепты: как приготовить вкуснейшие панкейки из тыквы

Такие панкейки отлично подходят в качестве завтрака.

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Продолжая тему блюд из тыквы, не можем обойти вниманием рецепт панкейков из тыквы. Очень вкусное блюдо к завтраку, яркое и нежное, оно украсит даже самый пасмурный день. Своим проверенным рецептом поделилась автор блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Тыквенные панкейки

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

сахар – 4 ст. л;

растопленное масло – 30 гр;

пюре запеченной тыквы – 200 гр;

молоко – 200 мл;

мука – 200 гр;

разрыхлитель – 10 гр.

Способ приготовления:

Для тыквенного пюре почищенную тыкву нарезать на ломтики, и запечь в духовке до золотистого цвета и мягкости 20 минут при температуре 220 градусов. Остудить и перебить блендером в пюре.

Яйца взбить венчиком с сахаром, добавить растопленное масло, перемешать, добавить тыквенное пюре, перемешать. Влить молоко, вымешать. В муку добавить разрыхлитель, перемешать, и постепенно просеять в массу, хорошо вымешивая каждый раз до однородности. Тесто должно быть гуще, чем на блинчики, но более редкое, чем на оладьи, поэтому нужно регулировать количество молока.

Тесто наливать на сухую сковородку, желательно тефлоновую. Поджаривать с одной стороны до появления активных пузырьков и перевернуть на другую сторону.

Подавать можно с медом, сиропом и другими добавками по своему вкусу.

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