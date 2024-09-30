Сезонні рецепти: як приготувати смачні панкейки з гарбуза

Такі панкейки чудово смакують у якості сніданку.

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Продовжуючи тему страв із гарбуза, не можемо оминути увагою рецепт панкейків із гарбуза. Дуже смачна страва до сніданку, яскрава і ніжна, вона прикрасить навіть найпохмуріший день. Своїм перевіреним рецептом поділилася авторка блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Гарбузові панкейки

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

цукор — 4 ст. л;

розтоплене масло — 30 г;

пюре запеченого гарбуза — 200 г;

молоко — 200 мл;

борошно — 200 г;

розпушувач — 10 г.

Спосіб приготування:

Для гарбузового пюре почищений гарбуз нарізати на скибочки, і запекти в духовці до золотистого кольору і м'якості 20 хвилин за температури 220 градусів. Остудити і перебити блендером у пюре.

Яйця збити вінчиком із цукром, додати розтоплене масло, перемішати, додати гарбузове пюре, перемішати. Влити молоко, вимішати. У борошно додати розпушувач, перемішати, і поступово просіяти в масу, добре вимішуючи щоразу до однорідності. Тісто має бути густішим, ніж на млинці, але більш рідким, ніж на оладки, тому потрібно регулювати кількість молока.

Тісто наливати на суху сковорідку, бажано тефлонову. Підсмажувати з одного боку до появи активних бульбашок і перевернути на інший бік.

Подавати можна з медом, сиропом та іншими добавками на свій смак.

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