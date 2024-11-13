Самый лучший гарнир: как правильно приготовить рис

Рис люди едят уже сотни лет, но до сих пор для многих остается проблемой его приготовление.

Приготовление риса должно быть простым. Люди едят его уже тысячелетиями; наши предки впервые начали выращивать семена этого растения примерно 12 000 лет назад, и сегодня это основной продукт питания для миллионов людей по всему миру. Фокус расскажет, как приготовить рис.

Но если вы не выросли, наблюдая, как кто-то каждый вечер готовит рис на ужин, то сама мысль о том, чтобы приготовить свою первую кастрюлю риса, может показаться пугающей.

Хотя техника приготовления того, что многие называют пропаренным рисом, в принципе одинакова (хотя на самом деле его готовят в кастрюле, а не в пароварке), единый рецепт невозможен, поскольку нужно учитывать слишком много факторов. Разным видам риса требуется разное количество воды и более длительное или короткое время приготовления.

Рис, который был собран, перемолот, упакован и приготовлен в течение года, потребует меньше воды, чем рис, который пролежал в контейнере в вашей кладовой бог знает сколько времени. Коричневый рис готовится дольше, чем белый рис. Как только вы найдете рис, который вам нравится, при необходимости измените базовую технику.

Первый метод оставляет слишком много места для интерпретации, а второй, вероятно, слишком сложен для повседневного использования. Электрическая рисоварка — самый простой способ, но не у всех она есть, поэтому используйте кастрюлю с плотно прилегающей крышкой на плите. Лучше всего — эмалированный чугун, который хорошо держит тепло, но кастрюля может быть и обычной металлической. Однако не используйте слишком хлипкую кастрюлю, иначе рис может пригореть. И постарайтесь использовать кастрюлю, размер которой пропорционален количеству риса.

Как варить рис в рисоварке

Используйте мерную ложку, которая идет в комплекте с рисоваркой, чтобы отмерить необходимое количество риса.

Положите рис в чашу (вставку), которая идет в комплекте с рисоваркой, и промойте ее водой, чтобы избавиться от излишков крахмала. Повторите 2-3 раза, пока вода не станет почти прозрачной — вам не нужна кристально чистая вода, иначе вы смоете весь крахмал.

Добавьте воды до отметки на вставке.

Вставьте вставку в скороварку, закройте крышку и нажмите кнопку.

Некоторые из более дорогих рисоварок имеют различные настройки для разных типов риса.

Как варить рис в кастрюле

Есть рецепты, в которых требовалось равное количество риса и воды, а также другие, в которых требовалось в два раза больше воды. Если вам нравится рис с твердыми, отдельными зернами, то используйте пропорцию 1:1,2 риса к воде. Если вы хотите, чтобы рис был более влажным, используйте пропорцию 1:2.

Положите меру риса (например, две чашки) в миску. Добавьте воды, чтобы она покрывала рис примерно на 2,5 см (1 дюйм), хорошо перемешайте, затем слейте воду. Повторите промывку еще два или три раза или пока вода не станет слегка мутной — она не должна быть кристально чистой, иначе вы смоете весь крахмал.

Процедите рис и воду через мелкое сито, чтобы удалить как можно больше воды, затем положите рис в кастрюлю. Если вы использовали две чашки риса, используйте 2,2 чашки воды или больше в зависимости от того, насколько влажный рис вам нравится. Встряхните кастрюлю, чтобы рис распределился ровным слоем.

Оставьте рис замачиваться на 30 минут.

Накройте кастрюлю крышкой и поставьте на сильный огонь. Доведите до кипения, затем убавьте огонь до слабого и варите 15 минут. Выключите огонь.

Снимите крышку и быстро перемешайте рисовые зерна лопаткой для риса (этот шаг необязателен, но мне нравится его делать). Сразу же закройте кастрюлю крышкой и оставьте на 10 минут перед подачей на стол.

Лучший способ хранения приготовленного риса

Будьте осторожны при хранении вареного риса. Существует очень малая вероятность того, что сырые зерна риса содержат споры Bacillus cereus. Эта бактерия находится в состоянии покоя, пока рис не будет приготовлен; но как только она активизируется, она размножается, когда находится в "опасной зоне" (от четырех до 60 градусов по Цельсию). Повторное нагревание риса не убьет споры.

Если вы используете функцию "тепло" на электрической рисоварке, она достаточно горячая, чтобы бактерии не размножались, но как только вы вынимаете рис из рисоварки (или когда выключаете огонь на приготовленном на плите рисе), есть вероятность, что бактерии — если они там есть — начнут размножаться. Любой рис, который вы не съедите сразу, следует быстро охладить.