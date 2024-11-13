Найкращий гарнір: як правильно приготувати рис

Рис люди їдять уже сотні років, але досі для багатьох залишається проблемою його приготування.

Приготування рису має бути простим. Люди їдять його вже тисячоліттями; наші предки вперше почали вирощувати насіння цієї рослини приблизно 12 000 років тому, і сьогодні це основний харчовий продукт для мільйонів людей по всьому світу. Фокус розповість, як приготувати рис.

Але якщо ви не виросли, спостерігаючи, як хтось щовечора готує рис на вечерю, то сама думка про те, щоб приготувати свою першу каструлю рису, може здатися лякаючою.

Хоча техніка приготування того, що багато хто називає пропареним рисом, у принципі однакова (хоча насправді його готують у каструлі, а не в пароварці), єдиний рецепт неможливий, оскільки треба враховувати надто багато чинників. Різним видам рису потрібна різна кількість води і триваліший або коротший час приготування.

Рис, який був зібраний, перемолотий, упакований і приготований протягом року, зажадає менше води, ніж рис, який пролежав у контейнері у вашій коморі бог знає скільки часу. Коричневий рис готується довше, ніж білий рис. Щойно ви знайдете рис, який вам подобається, за необхідності змініть базову техніку.

Перший метод залишає занадто багато місця для інтерпретації, а другий, ймовірно, занадто складний для повсякденного використання. Електрична рисоварка — найпростіший спосіб, але не у всіх вона є, тому використовуйте каструлю з кришкою, що щільно прилягає, на плиті. Найкраще — емальований чавун, який добре тримає тепло, але каструля може бути і звичайною металевою. Однак не використовуйте занадто кволу каструлю, інакше рис може пригоріти. І постарайтеся використовувати каструлю, розмір якої пропорційний кількості рису.

Як варити рис у рисоварці

Використовуйте мірну ложку, яка йде в комплекті з рисоваркою, щоб відміряти необхідну кількість рису.

Покладіть рис у чашу (вставку), яка йде в комплекті з рисоваркою, і промийте її водою, щоб позбутися надлишків крохмалю. Повторіть 2-3 рази, поки вода не стане майже прозорою — вам не потрібна кристально чиста вода, інакше ви змиєте весь крохмаль.

Додайте води до позначки на вставці.

Вставте вставку в скороварку, закрийте кришку і натисніть кнопку.

Деякі з більш дорогих рисоварок мають різні налаштування для різних типів рису.

Як варити рис у каструлі

Є рецепти, в яких була потрібна рівна кількість рису і води, а також інші, в яких було потрібно вдвічі більше води. Якщо вам подобається рис із твердими, окремими зернами, то використовуйте пропорцію 1:1,2 рису до води. Якщо ви хочете, щоб рис був більш вологим, використовуйте пропорцію 1:2.

Покладіть міру рису (наприклад, дві чашки) в миску. Додайте води, щоб вона покривала рис приблизно на 2,5 см (1 дюйм), добре перемішайте, потім злийте воду. Повторіть промивання ще два або три рази або доки вода не стане злегка каламутною — вона не має бути кристально чистою, інакше ви змиєте весь крохмаль.

Процідіть рис і воду через дрібне сито, щоб видалити якомога більше води, потім покладіть рис у каструлю. Якщо ви використовували дві чашки рису, використовуйте 2,2 чашки води або більше залежно від того, наскільки вологий рис вам подобається. Струсіть каструлю, щоб рис розподілився рівним шаром.

Залиште рис замочуватися на 30 хвилин.

Накрийте каструлю кришкою і поставте на сильний вогонь. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь до слабкого і варіть 15 хвилин. Вимкніть вогонь.

Зніміть кришку і швидко перемішайте рисові зерна лопаткою для рису (цей крок необов'язковий, але мені подобається його робити). Відразу ж закрийте каструлю кришкою і залиште на 10 хвилин перед подачею на стіл.

Найкращий спосіб зберігання приготованого рису

Будьте обережні під час зберігання вареного рису. Існує дуже мала ймовірність того, що сирі зерна рису містять спори Bacillus cereus. Ця бактерія перебуває в стані спокою, поки рис не буде приготований; але щойно вона активізується, вона розмножується, коли перебуває в "небезпечній зоні" (від чотирьох до 60 градусів за Цельсієм). Повторне нагрівання рису не вб'є спори.

Якщо ви використовуєте функцію "тепло" на електричній рисоварці, вона досить гаряча, щоб бактерії не розмножувалися, але щойно ви виймаєте рис із рисоварки (або коли вимикаєте вогонь на приготованому на плиті рисі), є ймовірність, що бактерії — якщо вони там є — почнуть розмножуватися. Будь-який рис, який ви не з'їсте одразу, слід швидко охолодити.