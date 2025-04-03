Несколько неожиданных ингредиентов: как приготовить постный полесский борщ по интересному рецепту
По этому старинному рецепту борщ получается очень вкусным, а также имеет невероятный цвет.
Рецептом постного полесского борща поделилисьна сайте Buffet.
Такой борщ можно сварить на грибном бульоне. Для этого подойдут и свежие лесные грибы, и сушеные. Для зажарки можно использовать как свежие, так и замороженные овощи.
Полесский постный борщ
Ингредиенты:
- картофель — 3-4 шт;
- половина средней морковки;
- одна небольшая луковица;
- одна средняя свекла;
- сладкий перец;
- квашеная капуста с рассолом — 200 г;
- мед — 1-2 ст. л;
- томатная паста — 2 ст. л;
- подсолнечное масло — 1 ст. л;
- соль и перец — по вкусу.
Сначала нужно приготовить бульон на основе свеклы: почистить овощи, залить водой и варить в течение 40 минут до мягкости. Далее необходимо добавить в кастрюлю половину лука.
Картофель нарезайте мелкими кубиками и отправляйте в свекольный отвар.
Морковь нарезайте соломкой и также добавляйте в бульон.
Готовим зажарку: половину репчатого лука и половину сладкого перца нарезаем кубиками и припускаем со столовой ложкой масла на сковороде. После 3-5 минут добавляем томатную пасту и продолжаем тушить в течение еще 2-3 минут.
Из отвара для постного борща необходимо вытащить свеклу, дать остыть и нарезать на кусочки. После этого свеклу с зажаркой верните в бульон.
По готовности овощей добавить в борщ квашеную капусту, варить 3 минуты и попробовать. Теперь можно добавлять по вкусу мед, соль и специи. Рекомендуем оставить борщ на 20 минут настояться.
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