Несколько неожиданных ингредиентов: как приготовить постный полесский борщ по интересному рецепту

По этому старинному рецепту борщ получается очень вкусным, а также имеет невероятный цвет.

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Рецептом постного полесского борща поделилисьна сайте Buffet.

Такой борщ можно сварить на грибном бульоне. Для этого подойдут и свежие лесные грибы, и сушеные. Для зажарки можно использовать как свежие, так и замороженные овощи.

Полесский постный борщ

Ингредиенты:

картофель — 3-4 шт;

половина средней морковки;

одна небольшая луковица;

одна средняя свекла;

сладкий перец;

квашеная капуста с рассолом — 200 г;

мед — 1-2 ст. л;

томатная паста — 2 ст. л;

подсолнечное масло — 1 ст. л;

соль и перец — по вкусу.

Сначала нужно приготовить бульон на основе свеклы: почистить овощи, залить водой и варить в течение 40 минут до мягкости. Далее необходимо добавить в кастрюлю половину лука.

Картофель нарезайте мелкими кубиками и отправляйте в свекольный отвар.

Морковь нарезайте соломкой и также добавляйте в бульон.

Готовим зажарку: половину репчатого лука и половину сладкого перца нарезаем кубиками и припускаем со столовой ложкой масла на сковороде. После 3-5 минут добавляем томатную пасту и продолжаем тушить в течение еще 2-3 минут.

Из отвара для постного борща необходимо вытащить свеклу, дать остыть и нарезать на кусочки. После этого свеклу с зажаркой верните в бульон.

По готовности овощей добавить в борщ квашеную капусту, варить 3 минуты и попробовать. Теперь можно добавлять по вкусу мед, соль и специи. Рекомендуем оставить борщ на 20 минут настояться.

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