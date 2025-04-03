Кілька несподіваних інгредієнтів: як приготувати пісний поліський борщ за цікавим рецептом
За цим старовинним рецептом борщ виходить дуже смачним, а також має неймовірний колір.
Рецептом пісного поліського борщу поділились на сайті Buffet.
Такий борщ можна зварити на грибному бульйоні. Для цього підійдуть і свіжі лісові гриби, і сушені. Для засмажки можна використати як свіжі, так і заморожені овочі.
Поліський пісний борщ
Інгредієнти:
- картопля – 3-4 шт;
- половина середньої морквини;
- одна невеличка цибулина;
- один середній буряк;
- солодкий перець;
- квашена капуста з розсолом – 200 г;
- мед – 1-2 ст. л.;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- соняшникова олія – 1 ст. л.;
- сіль та перець – до смаку.
Спочатку потрібно приготувати бульйон на основі буряка: почистити овочі, залити водою та варити протягом 40 хвилин до м’якості. Далі необхідно додати до каструлі половину цибулі.
Картоплю нарізайте дрібними кубиками та відправляйте у буряковий відвар.
Моркву нарізайте соломкою та також додавайте до бульйону.
Готуємо засмажку: половину ріпчастої цибулі та половину солодкого перцю нарізаємо кубиками та припускаємо зі столовою ложкою олії на пательні. Після 3-5 хвилин додаємо томатну пасту та продовжуємо тушкувати протягом ще 2-3 хвилин.
З відвару для пісного борщу необхідно витягнути буряк, дати охолонути та нарізати на шматочки. Після цього буряк з засмажкою поверніть у бульйон.
По готовності овочів додати в борщ квашену капусту, варити 3 хвилини та спробувати. Тепер можна додавати до смаку мед, сіль та спеції. Рекомендуємо залишити борщ на 20 хвилин настоятися.
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