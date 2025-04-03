Кілька несподіваних інгредієнтів: як приготувати пісний поліський борщ за цікавим рецептом

За цим старовинним рецептом борщ виходить дуже смачним, а також має неймовірний колір.

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Рецептом пісного поліського борщу поділились на сайті Buffet.

Такий борщ можна зварити на грибному бульйоні. Для цього підійдуть і свіжі лісові гриби, і сушені. Для засмажки можна використати як свіжі, так і заморожені овочі.

Поліський пісний борщ

Інгредієнти:

картопля – 3-4 шт;

половина середньої морквини;

одна невеличка цибулина;

один середній буряк;

солодкий перець;

квашена капуста з розсолом – 200 г;

мед – 1-2 ст. л.;

томатна паста – 2 ст. л.;

соняшникова олія – 1 ст. л.;

сіль та перець – до смаку.

Спочатку потрібно приготувати бульйон на основі буряка: почистити овочі, залити водою та варити протягом 40 хвилин до м’якості. Далі необхідно додати до каструлі половину цибулі.

Картоплю нарізайте дрібними кубиками та відправляйте у буряковий відвар.

Моркву нарізайте соломкою та також додавайте до бульйону.

Готуємо засмажку: половину ріпчастої цибулі та половину солодкого перцю нарізаємо кубиками та припускаємо зі столовою ложкою олії на пательні. Після 3-5 хвилин додаємо томатну пасту та продовжуємо тушкувати протягом ще 2-3 хвилин.

З відвару для пісного борщу необхідно витягнути буряк, дати охолонути та нарізати на шматочки. Після цього буряк з засмажкою поверніть у бульйон.

По готовності овочів додати в борщ квашену капусту, варити 3 хвилини та спробувати. Тепер можна додавати до смаку мед, сіль та спеції. Рекомендуємо залишити борщ на 20 хвилин настоятися.

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