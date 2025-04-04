Главное украшение пасхального стола: рецепт творожной пасхи

Творожная пасха – это традиционное угощение к главному православному празднику. И готовить ее немного сложнее, чем печь куличи, но результат того стоит.

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Фокус расскажет, как приготовить творожную пасху по классическому рецепту.

Творожная пасха – это традиционное угощение к главному православному празднику. В нашем рецепте используются сырые яйца, поэтому нужно очень тщательно подойти к их выбору. Проверить свежесть можно не только по дате на упаковке, но и с помощью простого эксперимента: опустите яйцо в стакан с холодной водой – свежее ляжет на бок на дне, не очень свежее приподнимется тупым концом вверх, а старое всплывет. Если же вы совсем не хотите употреблять в пищу сырые яйца, на нашем сайте есть и другие рецепты творожной пасхи, например, заварной, запеченной или без яиц – воспользуйтесь поиском, чтобы найти нужный.

Творожная пасха

Ингредиенты:

творог 5% — 750 г;

сливки 33% — 100 мл;

масло сливочное — 100 г;

сметана 25% — 200 г;

три яйца;

сахарная пудра — 60 г;

сахар — 100 г;

изюм — 2 ст. л.;

орехи — 2 ст. л.;

цукаты из апельсина — 1 ст. л.;

сахар ванильный — 2 ч. л.

Сливочное масло достаньте из холодильника заранее – оно должно стать мягким. Свежие яйца аккуратно разделите на белки и желтки. Творог дважды протрите через сито. Добавьте сахарную пудру, мягкое сливочное масло и сметану. Хорошенько перемешайте массу до гладкости, взбейте венчиком или миксером на низкой скорости.

Яичные желтки разотрите с сахаром до побеления. Лучше всего делать это деревянной ложкой или венчиком – так масса получится пышной и нежной. Добавьте к творожной смеси.

Охлажденные сливки взбейте в плотную пену, добавьте ванильный сахар и добавьте в творожную массу. Осторожно перемешайте.

Взбейте яичные белки, осторожно введите их в творожную основу. Перемешайте массу деревянной лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Добавьте изюм, орехи и цукаты, еще раз осторожно перемешайте. Форму для пасхи застелите влажной марлей, сложенной в два слоя. Переложите в нее творожную массу, накройте краями марли, сверху положите плоскую дощечку или тарелку и установите гнет (например, банку с водой). Оставьте в холодильнике на 24–48 часов.

После достаньте пасху из формы и украсьте по своему вкусу.

Если у вас нет формы для творожной пасхи, используйте застеленные марлей кухонное сито или глубокий дуршлаг.

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