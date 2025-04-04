Головна прикраса великоднього столу: рецепт сирної паски

Сирна паска — це традиційне частування до головного православного свята. І готувати її трохи складніше, ніж пекти паски, але результат того вартий.

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Фокус розповість, як приготувати сирну паску за класичним рецептом.

Сирна паска — це традиційне частування до головного православного свята. У нашому рецепті використовуються сирі яйця, тому потрібно дуже ретельно підійти до їхнього вибору. Перевірити свіжість можна не тільки за датою на пакуванні, а й за допомогою простого експерименту: опустіть яйце в склянку з холодною водою — свіже ляже на бік на дні, не надто свіже підніметься тупим кінцем догори, а старе спливе. Якщо ж ви зовсім не хочете вживати в їжу сирі яйця, на нашому сайті є й інші рецепти сирної паски, наприклад, заварної, запеченої або без яєць — скористайтеся пошуком, щоб знайти потрібний.

Сирна паска

Інгредієнти:

сир 5% — 750 г;

вершки 33% — 100 мл;

масло вершкове — 100 г;

сметана 25% — 200 г;

три яйця;

цукрова пудра — 60 г;

цукор — 100 г;

родзинки — 2 ст. л.;

горіхи — 2 ст. л.;

цукати з апельсина — 1 ст. л.;

цукор ванільний — 2 ч. л.

Вершкове масло дістаньте з холодильника заздалегідь — воно має стати м'яким. Свіжі яйця акуратно розділіть на білки та жовтки. Сир двічі протріть через сито. Додайте цукрову пудру, м'яке вершкове масло і сметану. Гарненько перемішайте масу до гладкості, збийте вінчиком або міксером на низькій швидкості.

Яєчні жовтки розітріть із цукром до побіління. Найкраще робити це дерев'яною ложкою або віночком — так маса вийде пишною і ніжною. Додайте до сирної суміші.

Охолоджені вершки збийте в щільну піну, додайте ванільний цукор і додайте в сирну масу. Обережно перемішайте.

Збийте яєчні білки, обережно введіть їх у сирну основу. Перемішайте масу дерев'яною лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти легкість. Додайте родзинки, горіхи та цукати, ще раз обережно перемішайте. Форму для паски застеліть вологою марлею, складеною в два шари. Перекладіть у неї сирну масу, накрийте краями марлі, зверху покладіть плоску дощечку або тарілку і встановіть гніт (наприклад, банку з водою). Залиште в холодильнику на 24-48 годин.

Після дістаньте паску з форми і прикрасьте на свій смак.

Якщо у вас немає форми для сирної паски, використовуйте застелене марлею кухонне сито або глибокий друшляк.

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