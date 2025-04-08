Творожная пасха с черносливом: рецепт на праздничный стол

Творожная пасха с черносливом, если ее сделать с горьким шоколадом, станет главным украшением пасхального стола.

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Такая вкуснейшая пасха с черносливом готовится из творога с ванилью и творога с черным шоколадом. Для этого всего лишь нужно поочередно выложить обе творожные массы в форму. Чередование двух контрастных слоев не только придаст десерту праздничный вид, но и сделает его вкус еще более интересным. Вместо миндаля можно взять любые другие орехи по вашему вкусу: от фундука до кешью, или фисташек.

Творожная пасха с черносливом

Ингредиенты:

творог 5% — 500 г

масло сливочное — 150 г

три желтка;

сливки 30% — 0,5 стакана;

горький шоколад — 60 г;

чернослив — 50 г;

курага — 50 г;

изюм — 50 г;

миндаль жареный — 50 г;

сахар – 0,75 стакана;

сахар ванильный — 1 ч. л.

Чернослив, курагу и изюм — тщательно промойте, залейте теплой водой и оставьте на 30 минут. Затем обсушите и мелко нарежьте. Творог протрите через мелкое сито.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника — оно должно стать мягким. А сливки хорошо охладите. Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром добела. По одному введите яичные желтки и хорошо разотрите. Добавьте в полученную массу ванильный сахар и протертый через сито творог.

Холодные сливки взбейте в крепкую пену. К творожной массе добавьте взбитые сливки, измельченные сухофрукты и миндаль, хорошо перемешайте. Разделите массу на 2 части.

Горький шоколад растопите на водяной бане и добавьте в одну часть творожной массы. Тщательно перемешайте.

Форму для творожной пасхи застелите влажной марлей. Выложите сливочную и шоколадную массы слоями. Накройте краями марли, поставьте гнет и уберите творожную пасху в холодильник на 10–12 часов.

Готовую сливочно-шоколадную пасху с черносливом аккуратно переверните на блюдо, освободите от формы. При желании украсьте шоколадной стружкой и подавайте к праздничному столу.

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