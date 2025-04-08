Сирна паска з чорносливом: рецепт на святковий стіл

Сирна паска з чорносливом, якщо її зробити з гірким шоколадом, стане головною прикрасою великоднього столу.

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Фокус розповість, як її приготувати.

Така смачнюча паска з чорносливом готується з сиру з ваніллю і сиру з чорним шоколадом. Для цього всього лише потрібно по черзі викласти обидві сирні маси у форму. Чергування двох контрастних шарів не тільки додасть десерту святкового вигляду, а й зробить його смак ще цікавішим. Замість мигдалю можна взяти будь-які інші горіхи на ваш смак: від фундука до кеш'ю, або фісташок.

Сирна паска з чорносливом

Інгредієнти:

сир 5% — 500 г

масло вершкове — 150 г

три жовтки;

вершки 30% — 0,5 склянки;

гіркий шоколад — 60 г;

чорнослив — 50 г;

курага — 50 г;

родзинки — 50 г;

мигдаль смажений — 50 г;

цукор — 0,75 склянки;

цукор ванільний — 1 ч. л.

Чорнослив, курагу та родзинки — ретельно промийте, залийте теплою водою і залиште на 30 хвилин. Потім обсушіть і дрібно наріжте. Сир протріть через дрібне сито.

Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника — воно має стати м'яким. А вершки добре охолодіть. Розм'якшене вершкове масло розітріть із цукром до білого кольору. По одному введіть яєчні жовтки і добре розітріть. Додайте в отриману масу ванільний цукор і протертий через сито сир.

Холодні вершки збийте в міцну піну. До сирної маси додайте збиті вершки, подрібнені сухофрукти та мигдаль, добре перемішайте. Розділіть масу на 2 частини.

Гіркий шоколад розтопіть на водяній бані та додайте в одну частину сирної маси. Ретельно перемішайте.

Форму для сирної паски застеліть вологою марлею. Викладіть вершкову та шоколадну маси шарами. Накрийте краями марлі, поставте гніт і приберіть сирну паску в холодильник на 10-12 годин.

Готову вершково-шоколадну паску з чорносливом акуратно переверніть на блюдо, звільніть від форми. За бажання прикрасьте шоколадною стружкою і подавайте до святкового столу.

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