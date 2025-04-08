Сирна паска з чорносливом: рецепт на святковий стіл
Сирна паска з чорносливом, якщо її зробити з гірким шоколадом, стане головною прикрасою великоднього столу.
Фокус розповість, як її приготувати.
Така смачнюча паска з чорносливом готується з сиру з ваніллю і сиру з чорним шоколадом. Для цього всього лише потрібно по черзі викласти обидві сирні маси у форму. Чергування двох контрастних шарів не тільки додасть десерту святкового вигляду, а й зробить його смак ще цікавішим. Замість мигдалю можна взяти будь-які інші горіхи на ваш смак: від фундука до кеш'ю, або фісташок.
Сирна паска з чорносливом
Інгредієнти:
- сир 5% — 500 г
- масло вершкове — 150 г
- три жовтки;
- вершки 30% — 0,5 склянки;
- гіркий шоколад — 60 г;
- чорнослив — 50 г;
- курага — 50 г;
- родзинки — 50 г;
- мигдаль смажений — 50 г;
- цукор — 0,75 склянки;
- цукор ванільний — 1 ч. л.
Чорнослив, курагу та родзинки — ретельно промийте, залийте теплою водою і залиште на 30 хвилин. Потім обсушіть і дрібно наріжте. Сир протріть через дрібне сито.
Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника — воно має стати м'яким. А вершки добре охолодіть. Розм'якшене вершкове масло розітріть із цукром до білого кольору. По одному введіть яєчні жовтки і добре розітріть. Додайте в отриману масу ванільний цукор і протертий через сито сир.
Холодні вершки збийте в міцну піну. До сирної маси додайте збиті вершки, подрібнені сухофрукти та мигдаль, добре перемішайте. Розділіть масу на 2 частини.
Гіркий шоколад розтопіть на водяній бані та додайте в одну частину сирної маси. Ретельно перемішайте.
Форму для сирної паски застеліть вологою марлею. Викладіть вершкову та шоколадну маси шарами. Накрийте краями марлі, поставте гніт і приберіть сирну паску в холодильник на 10-12 годин.
Готову вершково-шоколадну паску з чорносливом акуратно переверніть на блюдо, звільніть від форми. За бажання прикрасьте шоколадною стружкою і подавайте до святкового столу.
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